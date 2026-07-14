Göz Çizdirme” Demode: Doğru Soru Artık “Hangi Lazer Bana Uygun?”

Veni Vidi Göz Caddebostan hekimlerinden, Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğrul Akın, birçok kişinin lazer tedavileriyle ilgili kaygısının, internette karşılaştığı eski cerrahi videolardan kaynaklanabildiğini belirtti.

“Eski videolar bugünün lazer teknolojilerini anlatmayabilir”

Prof. Dr. Tuğrul Akın, hastaların muayene sırasında sıklıkla “İnternette videosunu izledim ve korktum” şeklinde sorular yönelttiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Lazer tedavilerinden çekinen birçok kişinin kaygısının temelinde, internette gördüğü eski ameliyat görüntüleri yer alabiliyor. Ancak yıllar içinde refraktif cerrahide kullanılan teknolojiler, tanı cihazları ve hasta değerlendirme süreçleri önemli ölçüde değişti. Bu nedenle geçmiş yıllara ait görüntüler, bugün uygulanan lazer yöntemlerini ve mevcut planlama süreçlerini tam olarak yansıtmayabilir.”

“Göz çizdirme” ne anlama geliyor?

Toplumda yerleşmiş olan “göz çizdirme” ifadesinin tıbbi bir yöntem adı olmadığını belirten Prof. Dr. Tuğrul Akın, bu tabirin lazerle kırma kusuru tedavilerini tanımlamak için kullanılan eski ve genel bir söylem olduğunu vurguladı.

“‘Göz çizdirme’ ifadesi halk arasında uzun yıllardır kullanılıyor. Ancak günümüzde tek bir lazer yönteminden söz etmiyoruz. Farklı göz yapıları ve farklı ihtiyaçlar için değerlendirilebilen çeşitli lazer teknolojileri bulunuyor. Bu nedenle doğru soru artık ‘Gözümü çizdirebilir miyim?’ değil, ‘Benim gözüm için hangi lazer yöntemi değerlendirilebilir?’ olmalı.”

Tek bir lazer yöntemi her göz için uygun değil

Günümüzde No Touch Laser, SMILE Pro Laser ve SILK Laser gibi farklı teknolojilerin kullanıldığını belirten Prof. Dr. Tuğrul Akın, bu yöntemlerin bir üstünlük sıralaması içinde değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

“Her insanın kornea yapısı, göz numarası, göz yüzeyi özellikleri ve yaşam biçimi farklıdır. Bu nedenle bir hastada No Touch Laser değerlendirilirken, başka bir hastada SMILE Pro Laser, SILK Laser veya farklı bir refraktif cerrahi yöntemi uygun olabilir. Burada önemli olan teknolojinin adı değil, kişinin göz yapısına uygunluğudur.”

No Touch Laser nasıl değerlendirilir?

No Touch Laser, kornea yüzeyinden uygulanan ve mekanik kesi oluşturulmayan lazer yöntemlerinden biri olarak tanımlanıyor. Yöntemin uygunluğu; kornea yapısı, kırma kusurunun derecesi ve detaylı göz muayenesi sonucunda belirleniyor.

Prof. Dr. Tuğrul Akın, “No Touch Laser uzun yıllardır kullanılan, güncel cihaz ve değerlendirme sistemleriyle uygulanmaya devam eden refraktif cerrahi seçeneklerinden biridir. Ancak diğer yöntemlerde olduğu gibi, herkese uygulanabileceği yönünde genel bir değerlendirme yapmak doğru değildir” dedi.

SMILE Pro ve SILK Laser hangi grupta yer alıyor?

SMILE Pro ve SILK Laser, kornea içinde oluşturulan ince bir lentikülün küçük bir giriş alanından çıkarılması prensibine dayanan lazer yöntemleri arasında yer alıyor.

Bu teknolojilerin de yalnızca göz yapısı uygun bulunan hastalarda değerlendirilebileceğini belirten Prof. Dr. Tuğrul Akın, “Teknoloji isimleri bir yarışın parçası gibi sunulmamalı. Bizim için temel yaklaşım, ayrıntılı ölçümlere dayanarak doğru hastaya doğru yöntemi belirlemektir” ifadelerini kullandı.

“Arama dili eski olabilir, değerlendirme güncel olmalı”

İnternette hâlâ çok sayıda kişinin “göz çizdirme” ifadesini kullandığını belirten Prof. Dr. Tuğrul Akın, arama alışkanlıklarının değişmesinin zaman aldığını ancak sağlık iletişiminde doğru kavramların kullanılmasının önemli olduğunu söyledi:

“Bazı ifadeler yıllarca yaşamaya devam eder. Ancak tıp ve teknoloji geliştikçe bu ifadeler mevcut durumu anlatmakta yetersiz kalabilir. ‘Göz çizdirme’ de bunlardan biri. Arama dili eski olabilir; fakat değerlendirme güncel teknolojiler, ayrıntılı muayene ve kişiye özel planlama üzerinden yapılmalıdır.”

Doğru yaklaşım: Kişiye özel lazer değerlendirmesi

Lazer tedavileriyle ilgili kararın yalnızca internetten izlenen videolara veya tek bir teknoloji adına göre verilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Tuğrul Akın, sözlerini şöyle tamamladı:

“Lazer tedavisi düşünen bir kişinin öncelikle ayrıntılı bir göz muayenesinden geçmesi gerekir. Kornea haritası, göz yüzeyi, kırma kusuru ve diğer göz sağlığı bulguları birlikte değerlendirilir. Kişiye uygun lazer yöntemi, ayrıntılı göz muayenesi ve hekim değerlendirmesiyle belirlenir. Günümüzde asıl soru ‘Göz çizdirme olabilir miyim?’ değil, ‘Benim gözüm için hangi yöntem uygundur?’ olmalıdır.”