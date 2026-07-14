Göz Çizdirme” Demode: Doğru Soru Artık “Hangi Lazer Bana Uygun?” - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göz Çizdirme” Demode: Doğru Soru Artık “Hangi Lazer Bana Uygun?”

Göz Çizdirme” Demode: Doğru Soru Artık “Hangi Lazer Bana Uygun?”
14.07.2026 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halk arasında uzun yıllardır “göz çizdirme” olarak bilinen lazer göz tedavileri, günümüzde farklı teknolojiler ve kişiye özel değerlendirme süreçleriyle ele alınıyor. Uzmanlar, internette yer alan eski ve korkutucu ameliyat görüntülerinin bugünkü refraktif cerrahi uygulamalarını tam olarak yansıtmayabileceğine dikkat çekiyor.

Veni Vidi Göz Caddebostan hekimlerinden, Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğrul Akın, birçok kişinin lazer tedavileriyle ilgili kaygısının, internette karşılaştığı eski cerrahi videolardan kaynaklanabildiğini belirtti.

“Eski videolar bugünün lazer teknolojilerini anlatmayabilir”

Prof. Dr. Tuğrul Akın, hastaların muayene sırasında sıklıkla “İnternette videosunu izledim ve korktum” şeklinde sorular yönelttiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Lazer tedavilerinden çekinen birçok kişinin kaygısının temelinde, internette gördüğü eski ameliyat görüntüleri yer alabiliyor. Ancak yıllar içinde refraktif cerrahide kullanılan teknolojiler, tanı cihazları ve hasta değerlendirme süreçleri önemli ölçüde değişti. Bu nedenle geçmiş yıllara ait görüntüler, bugün uygulanan lazer yöntemlerini ve mevcut planlama süreçlerini tam olarak yansıtmayabilir.”

“Göz çizdirme” ne anlama geliyor?

Toplumda yerleşmiş olan “göz çizdirme” ifadesinin tıbbi bir yöntem adı olmadığını belirten Prof. Dr. Tuğrul Akın, bu tabirin lazerle kırma kusuru tedavilerini tanımlamak için kullanılan eski ve genel bir söylem olduğunu vurguladı.

“‘Göz çizdirme’ ifadesi halk arasında uzun yıllardır kullanılıyor. Ancak günümüzde tek bir lazer yönteminden söz etmiyoruz. Farklı göz yapıları ve farklı ihtiyaçlar için değerlendirilebilen çeşitli lazer teknolojileri bulunuyor. Bu nedenle doğru soru artık ‘Gözümü çizdirebilir miyim?’ değil, ‘Benim gözüm için hangi lazer yöntemi değerlendirilebilir?’ olmalı.”

Tek bir lazer yöntemi her göz için uygun değil

Günümüzde No Touch Laser, SMILE Pro Laser ve SILK Laser gibi farklı teknolojilerin kullanıldığını belirten Prof. Dr. Tuğrul Akın, bu yöntemlerin bir üstünlük sıralaması içinde değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

“Her insanın kornea yapısı, göz numarası, göz yüzeyi özellikleri ve yaşam biçimi farklıdır. Bu nedenle bir hastada No Touch Laser değerlendirilirken, başka bir hastada SMILE Pro Laser, SILK Laser veya farklı bir refraktif cerrahi yöntemi uygun olabilir. Burada önemli olan teknolojinin adı değil, kişinin göz yapısına uygunluğudur.”

No Touch Laser nasıl değerlendirilir?

No Touch Laser, kornea yüzeyinden uygulanan ve mekanik kesi oluşturulmayan lazer yöntemlerinden biri olarak tanımlanıyor. Yöntemin uygunluğu; kornea yapısı, kırma kusurunun derecesi ve detaylı göz muayenesi sonucunda belirleniyor.

Prof. Dr. Tuğrul Akın, “No Touch Laser uzun yıllardır kullanılan, güncel cihaz ve değerlendirme sistemleriyle uygulanmaya devam eden refraktif cerrahi seçeneklerinden biridir. Ancak diğer yöntemlerde olduğu gibi, herkese uygulanabileceği yönünde genel bir değerlendirme yapmak doğru değildir” dedi.

SMILE Pro ve SILK Laser hangi grupta yer alıyor?

SMILE Pro ve SILK Laser, kornea içinde oluşturulan ince bir lentikülün küçük bir giriş alanından çıkarılması prensibine dayanan lazer yöntemleri arasında yer alıyor.

Bu teknolojilerin de yalnızca göz yapısı uygun bulunan hastalarda değerlendirilebileceğini belirten Prof. Dr. Tuğrul Akın, “Teknoloji isimleri bir yarışın parçası gibi sunulmamalı. Bizim için temel yaklaşım, ayrıntılı ölçümlere dayanarak doğru hastaya doğru yöntemi belirlemektir” ifadelerini kullandı.

“Arama dili eski olabilir, değerlendirme güncel olmalı”

İnternette hâlâ çok sayıda kişinin “göz çizdirme” ifadesini kullandığını belirten Prof. Dr. Tuğrul Akın, arama alışkanlıklarının değişmesinin zaman aldığını ancak sağlık iletişiminde doğru kavramların kullanılmasının önemli olduğunu söyledi:

“Bazı ifadeler yıllarca yaşamaya devam eder. Ancak tıp ve teknoloji geliştikçe bu ifadeler mevcut durumu anlatmakta yetersiz kalabilir. ‘Göz çizdirme’ de bunlardan biri. Arama dili eski olabilir; fakat değerlendirme güncel teknolojiler, ayrıntılı muayene ve kişiye özel planlama üzerinden yapılmalıdır.”

Doğru yaklaşım: Kişiye özel lazer değerlendirmesi

Lazer tedavileriyle ilgili kararın yalnızca internetten izlenen videolara veya tek bir teknoloji adına göre verilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Tuğrul Akın, sözlerini şöyle tamamladı:

“Lazer tedavisi düşünen bir kişinin öncelikle ayrıntılı bir göz muayenesinden geçmesi gerekir. Kornea haritası, göz yüzeyi, kırma kusuru ve diğer göz sağlığı bulguları birlikte değerlendirilir. Kişiye uygun lazer yöntemi, ayrıntılı göz muayenesi ve hekim değerlendirmesiyle belirlenir. Günümüzde asıl soru ‘Göz çizdirme olabilir miyim?’ değil, ‘Benim gözüm için hangi yöntem uygundur?’ olmalıdır.”

Ameliyat, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Göz Çizdirme” Demode: Doğru Soru Artık “Hangi Lazer Bana Uygun?” - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran’daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu
Şanlıurfa’da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu
Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu
Öldüğü iddia edilen ABD’li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor Öldüğü iddia edilen ABD'li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
İsmail Kartal’dan Oğuz Aydın kararı Tek saniye dahi düşünmedi İsmail Kartal'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi
Shaquille O’Neal’dan Türkiye için flaş itiraf Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
Kılıçdaroğlu’ndan “Çankaya Belediyesi operasyonuna neden sessiz kaldınız“ sorusuna yanıt: Kuşkularım vardı Kılıçdaroğlu'ndan "Çankaya Belediyesi operasyonuna neden sessiz kaldınız?" sorusuna yanıt: Kuşkularım vardı
İlk temas kuruldu Fenerbahçe’den forvet transferinde büyük ters köşe İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'den forvet transferinde büyük ters köşe
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş’tan görüşme talebim olmadı Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'tan görüşme talebim olmadı
Türkiye dönüşü düğmeye basan Magyar, Cumhurbaşkanı’nı görevden alacak yasayı meclisten geçirdi Türkiye dönüşü düğmeye basan Magyar, Cumhurbaşkanı'nı görevden alacak yasayı meclisten geçirdi

17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:47
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
15:39
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı
15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:18
Özgür Özel’in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
14:49
Özel’den Kılıçdaroğlu’na hodri meydan: Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 18:14:23. #7.13#
SON DAKİKA: Göz Çizdirme” Demode: Doğru Soru Artık “Hangi Lazer Bana Uygun?” - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.