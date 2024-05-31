Göz Hastalıkları Uzmanı, güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı - Son Dakika
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Sağlık

Göz Hastalıkları Uzmanı, güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

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Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Yıldırım Görür, ultraviyole ışınlarının göze zarar verdiğini ve güneş gözlüğü seçerken kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Kalitesiz güneş gözlüğünün göz sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayan Dr. Görür, özel filtre, tescil belgesi ve seri numarasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

31.05.2024 10:12
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Göz hastalıkları uzmanı, güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gerekenleri tek tek anlattı

HATAY - Göz Hastalıkları Uzmanı Doktoru Hatice Yıldırım Görür, ultraviyole ışınlarının göze zarar verdiğini belirterek kullanılan güneş gözlüğünün kalitesinin önemli olduğunu ve kalitesiz güneş gözlüğünü takmakla, takmamanın arasında bir fark olmadığını söyledi.

Hava sıcaklıklarının artması ve yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte güneş gözlüğü kullanımında ve satışında artış yaşanmaya başladı. Gözümüze ultraviyole ışınlardan koruyan gözlüğün kaliteli olması göz sağlığımızı olumlu etkilerken, kalitesiz olması da göz sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Yıldırım Görür, ultraviyole ışınlarının neden olduğu göz hastalıkları hakkında bilgi verdi. Ultraviyole ışınlarına bağlı olarak gelişebilen hastalıklar arasında keratit, katarakt ve halk arasında 'kuş kanadı' olarak bilinen pterjium hastalığı yer aldığını ifade eden Dr. Görür, gözlük alırken özel filtre, tescil belgesi ve seri numarasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Ultraviyole ışınlarının gözde bir çok hastalığa sebep olduğu kanıtlandı"

Güneş gözlüğünün göze takıldığı zaman görüş kalitesinin değişmemesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Görür, "Güneş gözlüğünü ultraviyole ışınları olan A ve B'yi önlemek için kullanmalıyız. Ultraviyole ışınlarının göze olan bir çok hastalıklara sebebi olduğu kanıtlandı. Işığa bağlı olarak keratit oluşmaktadır ve katarakt'a neden olmaktadır. Özellikle pterjium dediğimiz halk arasında da kuş kanadı denilen aşırı ışığa maruz kalındığında kornea'nın üzerine doğru büyüyen et parçası hastalığı sık görülmektedir. Hastalar güneşe çok maruz kaldığında güneşe bakamıyorlar. Gözde yanma, batma, sulanma şeklinde şikayetleri oluyor. Kalitesiz güneş gözlüğü takmakla ya da takmamak arasında bir fark oluşmamaktadır çünkü kalitesiz güneş gözlüğü kullandığımız da güneş ışığının zararları olan Ultraviyole A ve B'yi direkt olarak geçirdiği için bu hastalıklara sebep olmaktadır. Gözlük alırken dikkat etmemiz gerekli bazı maddeler var. Güneş gözlüğü alırken; özel filtreli olmasına, tescil belgesine, seri numarasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların hiç biri yoksa gözlük sahtedir. Güneş gözlüğünü gözümüze taktığımız da görüşümüzün değişmemesi gerekiyor. Pahalı gözlük yüzde yüz güneş ışınlarını koruyacak diye beklememiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Göz Hastalıkları Uzmanı, güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı - Son Dakika

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