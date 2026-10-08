Göz uzmanı Eroğlu, Dünya Görme Günü'nde düzenli göz muayenesi çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göz uzmanı Eroğlu, Dünya Görme Günü'nde düzenli göz muayenesi çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göz uzmanı Eroğlu, Dünya Görme Günü\'nde düzenli göz muayenesi çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Numune Hastanesi göz uzmanı Op. Dr. Serap Eroğlu, 8 Ekim Dünya Görme Günü'nde glokom ve diyabetik göz hastalıklarında erken tanı uyarısı yaptı. Eroğlu, göz muayenesinin düzenli kontrollerin parçası olması ve çocuklarda açık havada geçirilen sürenin artırılmasını önerdi.

Sivas Numune Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serap Eroğlu, 8 Ekim Dünya Görme Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, birçok göz hastalığının başlangıç döneminde belirti vermeden ilerleyebildiğini belirterek; glokom, diyabetik göz hastalıkları, sarı nokta hastalığı ve bazı retina hastalıklarında erken tanının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Göz muayenesinin yalnızca görme problemi yaşandığında değil, düzenli sağlık kontrollerinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Eroğlu, özellikle çocuklarda erken yaşta göz muayenesinin görme gelişimi açısından önemli olduğunu; yetişkinlerde ise yaş, diyabet, hipertansiyon ve ailede göz hastalığı öyküsü gibi risk faktörlerine göre düzenli kontrollerin yapılması gerektiğini belirtti.

Uzun süreli ekran kullanımına da dikkat çeken Op. Dr. Eroğlu, ekran karşısında düzenli mola verilmesi, uygun izleme mesafesinin korunması ve özellikle çocuklarda açık havada geçirilen sürenin artırılmasının göz sağlığını desteklediğini ifade etti. Eroğlu, "Görme kaybının önemli bir kısmı önlenebilir veya erken tanıyla tedavi edilebilir. Görmenizde bir değişiklik fark ettiğinizde ya da risk grubundaysanız göz muayenenizi ihmal etmeyin." dedi.

Kaynak: İHA
Numune HastanesiGüncelSağlıkGlokomDünyaSivasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ili korkutan istila Vatandaşlar evlerine giremez oldu Bir ili korkutan istila! Vatandaşlar evlerine giremez oldu
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
’Altın yenge’ Toprak Sağlam bambaşka biri oldu Sırrını da açıkladı 'Altın yenge' Toprak Sağlam bambaşka biri oldu! Sırrını da açıkladı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Havalimanında şoke eden manzara Pantolonundan 10 kuş çıktı Havalimanında şoke eden manzara! Pantolonundan 10 kuş çıktı
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:27
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 17:48:07. #7.13#
SON DAKİKA: Göz uzmanı Eroğlu, Dünya Görme Günü'nde düzenli göz muayenesi çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei