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Gümüşhane'de Tedavi Gören 6 Yaşındaki Çocuk Ankara'ya Naklediliyor - Son Dakika
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Gümüşhane'de Tedavi Gören 6 Yaşındaki Çocuk Ankara'ya Naklediliyor

Gümüşhane'de tedavi gören 6 yaşındaki çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Trabzon'a gönderildi, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilecek.

Gümüşhane\'de Tedavi Gören 6 Yaşındaki Çocuk Ankara\'ya Naklediliyor
15.01.2024 - 17:39,  Güncelleme: 18:12
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Gümüşhane'de tedavi gören 6 yaşındaki çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Trabzon'a gönderildi, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilecek.

Gümüşhane Devlet Hastanesi çocuk servisinde akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gören Erva Asel Yakışır, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi.

Yakışır'ın, tedavisi için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle Trabzon'a götürülen Erva Asel, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya gönderilecek.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Emre Karataş, gazetecilere, hastanelerinde tedavi gören çocuğun durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çevre illerde çocuk yoğun bakımı için yer aradık. Herhangi bir yer bulamadığımız için Ankara ile iletişime geçtik. Ankara'da yer bulunmasının ardından helikopter ve uçak ambulansla naklini gerçekleştirmek için Bakanlığımızla görüştük. Olumlu dönüş yapılmasının ardından ambulansla helikopterle Trabzon'a, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya naklini gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA
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