Güney Afrika'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Afrika'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

23.06.2022 16:51
Güney Afrika'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, ülkede ilk kez bir maymun çiçeği vakasının rapor edildiğini söyledi.

Phaahla, virüsün tespit edildiği 30 yaşındaki hastanın seyahat geçmişi bulunmadığını belirterek hastanın, Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) tarafından müşahede altına alındığını kaydetti.

Maymun çiçeğinin ciltte kabarcıklar şeklinde kendini gösteren, genellikle hafif seyreden ve yüzde 1 ölüm oranına sahip bir hastalık olduğunu dile getiren Phaahla, bu hastalığın daha önce Afrika ve Batı ülkelerinde de rapor edildiğini hatırlattı.

YORUMLAR
500
Güney Afrika'da maske takma zorunluluğu sona erdi Güney Afrika'da maske takma zorunluluğu sona erdi Dünya Bankası Afrika'da Gıda Güvensizliğiyle Mücadele İçin 2,3 Milyar Dolarlık Programı Onayladı Dünya Bankası Afrika'da Gıda Güvensizliğiyle Mücadele İçin 2,3 Milyar Dolarlık Programı Onayladı
Kaynak: AA

Güney Afrika, Afrika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Güney Afrika'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:27 CHP'li vekiller, ek bütçe görüşmesinde Bakan Nebati'yi ilginç şekilde karşıladı
16:26 Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:58:14. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement