Gürcistanlı hasta İzmir'de şifa buldu - Son Dakika
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Sağlık

Gürcistanlı hasta İzmir'de şifa buldu

Gürcistanlı hasta İzmir\'de şifa buldu

Gürcistan'ın Batum şehrinde yaşayan Davit Georiga, mide yanması şikayetiyle İzmir'e gelerek İEÜ Medical Point Hastanesi'nde robotik cerrahi teknolojisiyle ameliyat oldu. Ameliyat başarılı geçen Georiga, 2 gün sonra normale döndüğünü belirtti. Prof. Dr. Özgür Fırat ise hastanın reflüsünün kaynağının mide zeminindeki fıtık olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

24.03.2024 11:47  Güncelleme: 11:52
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Gürcistan'ın Batum şehrinde yaşayan Davit Georiga, mide yanması şikayetiyle geldiği İzmir'de şifa buldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Georiga, mide yanması şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Tetkiklerde mide fıtığı ve reflüsü olduğu belirlenen Georiga, genel cerrahi ekibi tarafından da Vinci robotik cerrahi teknolojisiyle ameliyat edildi.

"2 günde normale döndüm"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Davit Georiga, ameliyatının başarılı geçtiğini anlattı.

Ülkesinde mide yanması şikayetiyle farklı sağlık kuruluşlarına gittiğini, ancak çözüm bulamadığını aktaran Georiga, "Midemde sıkıntı vardı. Sürekli bir yanma oluyordu. O yüzden ses tellerim de zarar gördü. Ben de İEÜ Medical Point Hastanesi'ne gelip Özgür hocama tedavi oldum. Çok iyiyim. Hiçbir şikayet kalmadı." ifadelerini kullandı.

Georiga, ameliyatının robotik cerrahi teknolojisiyle yapıldığını, 2 günde hayatının normale döndüğünü sözlerine ekledi.

Ameliyatı yapan ekipten Prof. Dr. Özgür Fırat ise hastanın reflüsünün kaynağının mide zeminindeki fıtık olduğunu tespit ettiklerini belirterek, 2 sorunu aynı ameliyatta giderdiklerini kaydetti.

Hastanın ameliyattan bir gün sonra taburcu edildiğini belirten Fırat, "Hastamız kendi ülkesine dönmeden önce son bir kontrol yaptık. Durumu gayet iyi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Gürcistanlı hasta İzmir'de şifa buldu - Son Dakika

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