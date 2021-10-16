ABD'de geliştirildi; Türkiye'de kanser araştırmalarında kullanılıyor - Son Dakika

ABD'li araştırma şirketi Ronawk'ın geliştirdiği yeni kök hücre teknolojisi T-bloklar, Türk bilim insanları tarafından karaciğer kanserine yönelik yapılan araştırmalarda kullanılmaya başlandı. Yeni teknolojiyi kullanan ekibin başındaki Prof. Dr. Ranan Aktaş, "Ürünü ülkemize getirebildiğimiz için çok heyecanlıyız. Türk bilim insanları olarak yapabileceğimiz çok şey olduğunu gösterebildiğimiz için de ayrıca mutluyuz" dedi.

Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 3 boyutlu hücre kültürü ürünleri üreten ABD'li Ronawk şirketi arasında 1 yıl önce iş birliği başlatıldı. İş birliğinden ardından şirketin özel tasarımlı 3 boyutlu üretildiği ve 'T-blok' adını verdikleri doku iskeletleri Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'de özellikle karaciğer kanserini araştırmalarında kullanılacak ürüne ilişkin konuşan merkezin müdürü Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktas, "Şirketin ürettiği ABD'de ses getiren T-bloklar'ı (özel tasarımlı 3 boyutlu doku iskeletleri) test ettikten sonra uluslararası düzeyde ilk kullanıcısı olduk. Bu teknolojiyi kullanarak yaratılan farklı çevresel ortamlarda kanser gelişiminin nasıl olduğunu anlayacağız" dedi.

İLK VERİLER KARACİĞER KONGRESİ'NDE SUNULACAK

T-bloklar'ın, Kansas Ticaret Odası'na bağlı Kansas Üretim Konseyi tarafından son iki yıldır 'Kansas'ta yapılan en heyecan verici buluş' olarak tanımlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Aktaş, "Ekibimiz, Ronawk'in geliştirdiği biyo-basım teknolojilerinin tüm dünyada farklı hastalıklar üzerine yapılan araştırmalar ve modern hücre kültürü çalışmalarına destek olmak amacıyla seçilen 30 grup arasında yer alıyor. T-blokları karaciğer kanseri ve kanser kök hücreleri üzerine çevrenin sertliğindeki değişimlerin nasıl etkilerde bulunduğunu incelemek için başarılı bir model oluşturmamızı sağladı. Elde ettiğimiz ilk verileri bu yıl Boston'da gerçekleştirilecek Karaciğer Kongresi'nde sunacağız. T-bloklarını kullanarak farklı sertlikteki ortamlar yaratıp kanser hücrelerinin davranımları üzerine olan araştırmalarımıza devam edeceğiz. T-bloklardan çok şey öğrendik ve bu özel tasarımlı 3 boyutlu doku iskeletlerini kullanarak daha fazla bilgi toplamaya devam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

DECKER: ÇALIŞMANIN SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ

Ronawk'ın kurucularından Heather Decker ise "Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş'ın ekibi ile çalışmayı ve onlardan geri bildirimler almayı çok seviyoruz. T-bloklarının onların kanser hastaları için yaptıkları çalışmalara nasıl yardımcı olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Devam eden karaciğer kanseri araştırmalarına destek olmak istediklerini belirten Decker, "Dr. Aktaş ve ekip arkadaşları T-blok isimli doku iskeletlerini kullanarak karaciğerde farklı hastalıklarda ortaya çıkan ve dokuda sertleşmeyle sonlanan değişimlerin kanser hücrelerinin büyümesine etkisinin nasıl olduğunu inceliyor" dedi.