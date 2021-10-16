Üye Girişi
Aşı olmayan korona virüs hastası hamile kadın : "Pişmanım" - Son Dakika

Aşı olmayan korona virüs hastası hamile kadın : "Pişmanım"

16.10.2021 11:28
Aşı olmayan korona virüs hastası hamile kadın :

Aşı olmayan korona virüs hastası hamile kadın : "Pişmanım" Hastane odasında "Keşke aşı olsaydım" dedi 14 haftalık hamileyken Covid-19'a yakalanan 31 yaşındaki Hümeyra Temur, zorlu geçen tedavi sürecinin ardından yoğun bakımdan çıktı.

Aşı olmayan korona virüs hastası hamile kadın : "Pişmanım"

Hastane odasında "Keşke aşı olsaydım" dedi

İZMİR - 14 haftalık hamileyken Covid-19'a yakalanan 31 yaşındaki Hümeyra Temur, zorlu geçen tedavi sürecinin ardından yoğun bakımdan çıktı. Korktuğu için aşı olmadığını söyleyen Temur, "Bu hastalık çok kötü bir illetmiş. Aşı olmadığım için pişmanım" dedi.

İzmir'de yaşayan 31 yaşındaki Hümeyra Temur, 14 haftalık hamileyken Covid-19 oldu. Bugüne dek korktuğu gerekçesiyle aşı olmaktan kaçınan Temur, hastalığın ağır seyretmesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. 10 günü entübe olmak üzere 14 gün yoğun bakımda kalan genç kadın, yoğun bakım sürecinin bitmesi ile servise alındı. Temur, aşı olmadığı için pişman olduğunu ve aşı olacağını belirtti.

"Anlatılmaz yaşanır"

Hastalığı ağır geçirdiğini ifade eden Temur, "Çok zor bir dönemdi. Daha yeni yeni kendime geliyorum. Aşı olmadığım için pişmanım. Aşıdan korkuyordum ama bu hastalık çok kötü bir illetmiş. Aşı olursam bebeğe bir şey olur diye korktum ama aşı olmadığıma pişmanım. Aşı sırası gelince aşı olacağım. Bu hastalık çok zor geçti. Anlatamam. Zaten anlatılmaz yaşanır" diye konuştu.

"10 gün uyutuldu"

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Aykut Sarıtaş da, "Hastamız 14 haftalık gebeyken hastanemize başvurdu. 14 gün yoğun bakım tedavisi devam etti. Bunun 10 gününü solunum cihazına bağlı olarak geçirdi. Bu süre zarfında hasta yüz üstü uyutuldu. Akciğer mekanikleri kötüydü, bunlarda düzelme sağlandı. 10 gün kadar entübe bir şekilde solunum cihazında tedavisi yapıldıktan sonra çok mutlu ki 2-3 gün önce onu solunum cihazından ayırdık. Şu an oksijen ihtiyacı çok minimal düzeyde" sözlerine yer verdi.

"Çok fazla gebe hasta yatırmaya başladık"

Hastanın şu an 16 haftalık hamile olduğunu dile getiren Doç. Dr. Sarıtaş, "Özellikle yoğun bakımımıza çok fazla gebe hasta yatırmaya başladık. Bu hastalarımız Sayın Bakanımızın dediği gibi genç hastalar, gebe hastalar. Çünkü aşısızlar. Gebe hastalarımızın hiçbiri şimdiye kadar aşı olmamış ve ne yazık ki ağır seyrediyor. Mutlaka aşıya dikkat edilmesi, aşının koruyucu olduğunun bilinmesi gerekiyor. Hastamız da 'keşke aşı olsaydım' diyor. Çünkü gerçekten zor bir periyot geçirdi. Hastamızın durumu şu an için iyi. İnşallah daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Aşı olmayan korona virüs hastası hamile kadın : Pişmanım
Aşı olmayan korona virüs hastası hamile kadın : Pişmanım
Aşı olmayan korona virüs hastası hamile kadın : Pişmanım
Aşı olmayan korona virüs hastası hamile kadın : Pişmanım

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Hümeyra, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aşı olmayan korona virüs hastası hamile kadın : 'Pişmanım' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı 11:21 Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada 11:07 Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada İzmir'deki vahşi cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar 11:04 İzmir'deki vahşi cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar
Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi 10:51 Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti 10:43 Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi 10:17 Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi 09:55 Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 09:14 Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika Haberleri
11:07 Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada
11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti
10:51 Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı
10:51 Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi
10:43 "İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı
10:42 Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti
10:35 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini tahmin ediyor
10:21 Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak kişi, 65 bin TL maaş alacak
10:16 Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi
10:13 Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı
Derbide Uğurcan mı, Altay mı fark yaratacak? Çarpıcı istatistikler ortaya çıktı Derbide Uğurcan mı, Altay mı fark yaratacak? Çarpıcı istatistikler ortaya çıktı         
11:29
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye bitmeyen yol tepkisi: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye bitmeyen yol tepkisi: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor         
11:12
Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti         
11:06
Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı         
10:52
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Müdahale" iddiasına yorum yapmadı         
09:59
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
"Cono Aşireti"ne 500 polisli şafak vakti operasyonu! Koçbaşlarıyla kapıları kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar         
09:02
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı         
08:54
İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı         
00:48
9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı 9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı         
21:11
Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek         
19:19
AK Partili eski vekil doğalgaz için AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı         
17:13
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 11:35:24. #1.13#
SON DAKİKA: Aşı olmayan korona virüs hastası hamile kadın : "Pişmanım" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement