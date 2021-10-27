Dr. Mehmet Yavuz Yılın Nöroloji Uzmanı Ödülüne layık görüldü - Son Dakika

Dr. Mehmet Yavuz Yılın Nöroloji Uzmanı Ödülüne layık görüldü

İSTANBUL Uluslararası iş insanları zirvesi 2021 yılı ödül töreninde yılın Nöroloji uzmanı ödülü Dr. Mehmet Yavuz'a verildi.

Uluslararası iş insanları zirvesi 2021 yılı ödül töreni Güngören'de bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Törende birçok yıl içerisinde kendi alanlarında başarılı olan kişi ve kurumlar ödüle layık görüldü. Manyetik ve lazer tedavi teknolojileri üzerine çalışmalar yapan Dr. Mehmet Yavuz'a törende yılın Nöroloji uzmanı ödülü takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Mehmet Yavuz, "Sağ olsun arkadaşlar bizi bu ödüle layık görmüşler. Ben nöroloji uzmanı olarak ülkemdeki tıp teknolojileri ve sağlık turizmine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Malum olduğu üzere tıp alanında ciddi anlamda ilerleme kat etmiş durumdayız. Biz Türk hekimleri olarak yurt dışındaki meslektaşlarımızla aynı tedavi yöntemlerini takip ediyoruz hatta onlardan eksiğimiz yok fazlamız var. Birçok hastalığında tedavisinde ciddi gelişme sağlamış durumda tıp dünyası ama beyin hala çok ciddi manada gizemini koruyor. Nitekim bizde klinik olarak manyetik ve lazer teknolojileri konusunda ciddi gelişme sağlamış durumdayız. Yaklaşık olarak 20 yıldır manyetik ve lazer teknolojileri alanında uğraşmaktayız bir nörolog olarak da özel olarak bu alanla uğraşmaktayım. Birçok beyin hastalığına manyetik lazer tedavi teknolojileri ile iyileşme sağlayabiliriz, bunu araştırması içerisindeyiz. Özellikle Alzheimer ve ilerlemesinin durdurulmasında çalışmalarımın çok önemli rolü olduğuna inanıyorum. Dejeneratif beyin hastalıklarının iyileştirilemez olduğunu biz hekimler olarak çözmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.