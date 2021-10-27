Epsom tuzu; kabızlık ve uykusuzluk tedavisinde kullanılıyor - Son Dakika

Magnezyum sülfat olarak da bilinen Epsom tuzunun kimyasal yapısından dolayı tuz olarak adlandırıldığını söyleyen diyetisyen Eda Balcı, Epsom tuzunun kullanımı konusunda açıklamalarda bulundu. Epsom tuzunun çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıldığını belirten Balcı, "Bu tuz özellikle kabızlık ve uykusuzluk gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır" dedi.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Eda Balcı, "Epsom" adının keşfi yapılan İngiltere'nin Epsom kasabasından aldığını belirterek, "Kimyasal yapısından dolayı tuz olarak adlandırılan bu madde, suda çözünme özelliğine sahiptir" açıklamasında bulundu.

"KABIZLIK VE UYKUSUZLUK GİBİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILMAKTADIR"

Görüntü itibariyle Epsom tuzunun kaya tuzuna benzediğini ancak içerik olarak oldukça farklı olduğunu belirten Balcı, "Kaya tuzunda sodyum minerali bulunurken Epsom tuzunda magnezyum minerali bulunmaktadır. Acı bir tada sahip olan epsom tuzu çeşitli hastalıkların tedavisinde yardımcıdır. Yıllardır bu tuz, özellikle kabızlık, fibromiyalji ve uykusuzluk gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Epsom tuzunun etkisinin içeriğindeki magnezyumdan kaynaklandığı söylenmektedir. Bazı sağlık profesyonelleri Epsom tuzunun terapötik olduğunu iddia etmekte ve bu tuzu çeşitli durumlar için alternatif bir tedavi olarak kullanmaktadır" diye konuştu.

"GÜNDE 30 GRAMDAN FAZLA KULLANILMAMALI"

Epsom tuzunu kullanmanın farklı yolları olduğunu ifade eden Balcı, en yaygın kullanımının Epsom tuzu banyosu olduğunu söyledi. Ayrıca bu tuzun ağızdan da alınabildiğini aktaran Balcı, ağızdan alınan Epsom tuzu için de günde 1-2 çay kaşığı (5-10 gram) tuzu 1 su bardağı suda çözdürüp tüketilebileceğini ifade ederek epsom tuzunun faydalarını 3 maddede açıkladı:

"Bilinen en önemli faydalarından biri, bağırsak hareketlerini artırmasıdır. Bağırsaklardaki su miktarını artırır ve kısa sürede aktif bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu sayede kabızlık sorunu yaşayanlarda faydalıdır. Epsom tuzundaki magnezyum serotonin hormonunun salgılanmasını destekler. Kişilerde görülen uyku bozukluğu durumunu iyileştirir. Epsom tuzu ile hazırlanmış banyonun, uyku kalitesini artırdığı bilinmektedir. Epsom tuzu banyoları sayesinde vücuttaki ağır metal ve toksinler atılır ve stresle mücadelede yardımcı olur."

Epsom tuzunun günde 30 gramdan (6 çay kaşığı) fazla kullanılmaması önerilmekte olduğunu söyleyen Balcı, uzman tavsiyesi ile önerilen miktarda kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.