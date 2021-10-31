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"Kistik fibrozis" hastaları için koşu düzenlendi - Son Dakika

"Kistik fibrozis" hastaları için koşu düzenlendi

31.10.2021 13:56

İzmir'in Bornova ilçesinde, genetik bir hastalık olan kistik fibrozise dikkati çekmek amacıyla "doğa koşusu" etkinliği yapıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, genetik bir hastalık olan kistik fibrozise dikkati çekmek amacıyla "doğa koşusu" etkinliği yapıldı.

Yakaköy Mahallesi'nde Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KİFDER) İzmir İl Temsilcisi Gökhan Güneri tarafından dördüncüsü düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık 500 kişi, 5 kilometrelik parkuru koşarak katetti.

KİFDER Başkanı İlknur Görgün, AA muhabirine, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenleyemedikleri etkinliğe bu yıl gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Solunum, sindirim ve üreme sisteminde yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen kalıtsal bir hastalık olan kistik fibrozisin, henüz bilinen kesin bir tedavisinin olmadığını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Hastalarımız dünyada uygulanan bütün tedavilere eş zamanlı olarak ulaşabilsin diye yola çıktık. Dünyada kistik fibrozis hastalığı alanında çok fazla gelişme yaşanıyor. Yeni geliştirilen tedaviler var. Mutasyonlara yönelik ilaçlar geliştirildi. Bu ilaçlarla birlikte hastaların yaşam kalitesi ve süresi ciddi anlamda yükseliyor. Bu ilaçların SGK'nın geri ödeme kapsamına alması için çalışıyoruz."

KİFDER İzmir İl Temsilcisi Gökhan Güneri de farkındalık etkinliklerine katılan kişi sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Etkinliğe katılanlardan Volkan Poliçe, hastalığa dikkati çekmek üzere koşuya katıldığını aktararak, herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Diğer yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, koşu öncesinde, katılımcıları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi. İtfaiyeciler, etkinliğe katılan çocuklara burada çeşitli oyunlar oynattı. Birçok katılımcı etkinlikte köpekleriyle yer aldı.

Kistik fibrozis hastaları için koşu düzenlendi
Kistik fibrozis hastaları için koşu düzenlendi
Kistik fibrozis hastaları için koşu düzenlendi
Kistik fibrozis hastaları için koşu düzenlendi
Kistik fibrozis hastaları için koşu düzenlendi
Kistik fibrozis hastaları için koşu düzenlendi
Kistik fibrozis hastaları için koşu düzenlendi
Kistik fibrozis hastaları için koşu düzenlendi
Kistik fibrozis hastaları için koşu düzenlendi

Genetik, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 'Kistik fibrozis' hastaları için koşu düzenlendi - Son Dakika


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