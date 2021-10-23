Bilim insanları otonom kontrollü kalp masajı cihazı geliştirdi - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Bölümü akademisyenleri, yerli kaynaklarla otonom kontrollü kalp masajı (CPR) cihazı tasarladı.

KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Aydın Sinan Apaydın, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cevat Akıncı, fizyoterapist ve mekatronik mühendisinin desteğiyle daha ergonomik ve daha teknolojik bir CPR cihazı tasarlamak amacıyla çalışma başlattı.

19 ulusal, bir uluslararası patent ve faydalı model başvurusu olup birçok alanda daha önce ödül alan ekip, kalp masajını başlatıp durdurabilen cihaz geliştirdi. Test ve sertifikasyon süreci başlayan cihaz için patent başvurusu yapıldı.

"6 yıldır medikal teknolojileri üzerine çalışmalar yapıyoruz"

Aydın Sinan Apaydın, AA muhabirine, 2015 yılından bu yana 2 beyin cerrahı, bir mekatronik mühendisi ve bir fizyoterapist olarak medikal teknolojileri üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

Serebral palsili çocuklar için 2016'da tasarladıkları cihazın TÜBİTAK'tan aldıkları destekle ilk prototipini çıkardıklarını anlatan Apaydın, TEKNOPARK bünyesinde çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Apaydın, çeşitli alanlarda tasarladıkları cihazlar ve yürüttükleri çalışmalarla birçok yarışmada ödüle değer bulunduklarını kaydetti.

Son projelerinin otonom kontrollü kalp masajı cihazı olduğunu dile getiren Apaydın, şunları belirtti:

"Cihazı, Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde acil hekimlerine tanıtma fırsatı bulduk. Yerli ve milli teknolojiye sahip otonom kontrollü bir CPR cihazı. Dünya üzerinde CPR'ı kendi başlatıp kendi durdurabilen bir teknoloji yok. Yerli ve milli olarak ilk biz tasarladık. Cihaz kendisi CPR'a karar verebilme ve sonlandırabilme yeteneğine sahip. Ayrıca üzerinde bulunan otomatik eksternal defibrilatörle (şok cihazı) hastayı defibrile (şok uygulanması) etmesi gerektiğine kendisi karar verebilmekte."

Cihazın hasta başı monitöründe EKG, tansiyon gibi verilerin takibinin yapabildiğini belirten Apaydın, "Cihazımız her hastaya en uygun konumda uygulanabilmektedir. 4 arkadaş olarak ilk günkü heyecanla yerli ve milli medikal teknolojiler üzerine çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Cevat Akıncı da "işin mutfağı"ndan geldikleri için diğer CPR cihazlarındaki eksikleri görüp daha ergonomik ve daha teknolojik bir cihaz tasarlamak düşüncesiyle yola çıktıklarını söyleyerek, "Cihazımız çalışan kalbe basmamakta. Kalp durması gerçekleştiğinde cihaz direkt kendini durduruyor. Ayrıca kalbin kendini nöbet şeklinde titremesi olayında cihaz kendi şokunu vererek tekrar masaja başlayabilmektedir. Ayrıca nabızdan verileri bir yazılımla alarak, 'kalp çalışıyor' diye algılayıp cihaz kendini durdurabiliyor. Bu özellikleriyle mevcut cihazlardan ayrılıyor. En büyük sevincimiz cihazı yerli ve milli olarak yapabilmemiz." ifadelerini kullandı.