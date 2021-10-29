Kütahya'da gıda işletmeleri denetleniyor - Son Dakika

Kütahya'da gıda işletmeleri denetleniyor

İşletmeciler gerçekleştirilen denetlemelerden memnun olduklarını ifade etti

KÜTAHYA - Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan gıda denetimi seferberliği kapsamında il genelinde gıda işletmeleri denetlenmeye başladı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Türkiye genelinde uygulamaya konulan gıda denetim seferberliği kapsamında Kütahya'da gıda denetimleri aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda oluşturulan 2'şer kişilik 8 ekip halinde sürdürülen denetimlerde günlük 35 işyerinde denetim gerçekleştirilen denetimlerde üretim yerleri, satış yerleri ve toplu tüketim yerleri olarak 3 farklı kategoride yapılıyor. Denetimlerde işyeri hijyeni, mutfak temizliği, ürünlerin son kullanım tarihleri, personel düzeni gibi birçok kontrol referansı bulunuyor.

Gerçekleştirilen denetlemelerden memnun olduklarını ifade eden işletmeler ise pandemi döneminde özellikle hijyen ve sağlık konularından azami dikkat gösterdikleri, müşterilerinin sağlığı konusundan denetimleri desteklerini ifade ettiler.