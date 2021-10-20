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Meme kanseri hastalarına pembe pastalı moral - Son Dakika

Meme kanseri hastalarına pembe pastalı moral

20.10.2021 15:48

Meme kanseri hastalarına pembe pastalı moral Gaziantep'te kanser tedavisi gören kadınlara moral vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte pasta kesildi Medical Park Gaziantep Hastanesinde tedavi gören kadınlara moral ve motivasyon sağlamak ve onların sesini duyurmak...

Meme kanseri hastalarına pembe pastalı moral

Gaziantep'te kanser tedavisi gören kadınlara moral vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte pasta kesildi

GAZİANTEP - Medical Park Gaziantep Hastanesinde tedavi gören kadınlara moral ve motivasyon sağlamak ve onların sesini duyurmak amacıyla meme kanseri farkındalık ayında etkinlik düzenlendi. Kesilen pasta ile kadın hastalar iyileşme sürecine girmenin sevincini yaşadı.

Medical Park Gaziantep Hastanesinde meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi. Kanser tedavisi gören kadınlar ve sağlık personeli, kestikleri pasta ile hem iyileşme sürecine girmenin sevincini yaşadı hem de hem de meme kanserinin erken teşhisinin önemine dikkat çekti.

"Her kadın kendi kendini muayene etmeli"

Her kadının kendi kendisini muayene etmesi gerektiğini söyleyen Medical Park Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş, "Bugün meme kanseri farkındalık ayı için hastalarımızla bir araya geldik. Halkımızı bu konuda bilinçlendirmek farkındalık oluşturabilmek için neler yapabileceğimiz konusunda fikir paylaşımında bulunacağız. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser hastalığıdır. Kadınlarda en sık ölüme sebebiyet vermede 2. Sıradadır. Meme kanserinin en önemli yönü erken tanı koyulduğunda ölümcüllüğünü belirgin ölçüde azaltmasıdır. Bunu sağlamak içinde mutlaka halkta farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Her kadının 20-40 yaşları arasında kendi kendine ayda bir meme muayenesi yapması gerekiyor. 40 yaşından sonra kadınların mutlaka 2 yılda bir doktor muayenesine gitmesi gerekiyor" dedi.

"Meme kanserinden korkulmaması gerek"

Meme kanserinden korkulmaması gerektiğini vurgulayan Gaziantep Medical Park hastanesi Tıbbi Onkoloji doktoru Prof. Dr. Alper Sevinç ise, "Bu ay meme kanseri farkındalık ayı bizde bundan dolayı hastanemizde bir etkinlik planladık. Hastalarımızla bir araya geldik. Meme kanseri için topluma mesaj vermek istiyoruz. Meme kanserinden korkulmaması gerektiğini söylüyorum. Bu pandemi sürecinin katkısıyla maalesef hastalarımız bazen geç kalıyor. Bu durum ölüm riskini etkiliyor. Bu süreçte hastalarımızın bize güvenmesini istiyoruz. Meme kanserini hasta kendisi elle saptayabilir. Biz kadınlardan kendilerini muayene ederek memelerinde farklı bir yapı gördüklerinde en yakın doktorla temas kurmalarını istiyoruz. Bu farkındalık ayı çerçevesinde de bunu destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Erken tanıda meme estetiği bozulmadan tedavi edilir"

Erken tanıda konulduğunda meme estetiği bozulmadan tedavi edilebileceğinin altını çizen Gaziantep Medikal Park hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül, "Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayıdır. Bu etkinliğimizin amacı meme kanseri hakkında toplumumuzu bilinçlendirmek. Artık meme kanseri korkulacak bir kanser türü değil yeter ki erken tanısı konulsun. Erken tanıda meme estetiği de bozulmadan tedavi ediliyor" diye konuştu.

Etkinliğe katılan ve hastalık sürecinde aşama kaydeden hastalar ise, kadınların bu hastalıktan korkmaması gerektiğini ve erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayarak hastane ve doktorlara teşekkür ettiler

Etkinlik hasta ve doktorların pasta kesimiyle sona erdi.

Meme kanseri hastalarına pembe pastalı moral
Meme kanseri hastalarına pembe pastalı moral
Meme kanseri hastalarına pembe pastalı moral
Meme kanseri hastalarına pembe pastalı moral

Medical Park, Gaziantep, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Meme kanseri hastalarına pembe pastalı moral - Son Dakika


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