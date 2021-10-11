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"Menopoz şikayetlerine yönelik tedavi gerekebilir" - Son Dakika

"Menopoz şikayetlerine yönelik tedavi gerekebilir"

11.10.2021 13:01

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Kutlusoy Güçlü, menopoz döneminde kadınlarda hormonel değişikliklere bağlı vücutta bazı değişikliklerin yaşandığını bu nedenle bu döneme giren kadınların tıbbi takip altında olması ve gerekli görülmesi halinde tedavi edilmesi gerektiğini ifade etti.

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Kutlusoy Güçlü, menopoz döneminde kadınlarda hormonel değişikliklere bağlı vücutta bazı değişikliklerin yaşandığını bu nedenle bu döneme giren kadınların tıbbi takip altında olması ve gerekli görülmesi halinde tedavi edilmesi gerektiğini ifade etti. Güçlü, "Menopoz'un geçiş döneminde ve erken döneminde yapılan replasman tedavilerinde kemik erimesi başta olmak üzere kalp damar sağlığında önemli yarar sağladığına dair bilimsel veriler var. Replasman tedavisi menopoz dönemindeki kadınlarda önemli" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Kutlusoy Güçlü, menopoz ve menopoz döneminde hastaların dikkat etmesi gereken konular hakkında uyardı.

Menopozun kadınlarda yaşın ilerlemesi ile yumurtlamanın, bunun sonucunda adet döngüsünün ve doğurganlığın sona erdiği dönem olduğunu söyleyen Güçlü, "Menopoz, normal şartlarda 45-55 yaş itibariyle bir zamanda gerçekleşen bir durumdur. Bazı kadınlarda ise bu yaş 40'tan aşağıda görülebilir. Menopoza geçiş döneminde karşılaştığımız en büyük sorun adetlerin düzensizleşmeye başlamasıdır. Bu dönemde hastalarda adetlerde sıklaşma, ateş basmaları, gece terlemeleri de gördüğümüz şikayetler arasında yer almaktadır. Uykusuzluk, stres ve psikolojik sorunlar da kendini göstermektedir. Menopoz sonrasında da en fazla karşılaştığımız problem ise osteoporoz dediğimiz kemik kayıplarının başladığı dönemler. Menopoz döneminde kalp damar sağlığında erkeklere oranla belirgin bir artış görülüyor" diye konuştu.

MENOPOZ'DA REPLASMAN TEDAVİSİNİN ÖNEMİ

Kadınların yüzde 75'ninin hormon replasman tedavisi ile birlikte şikayetlerinde çok belirgin azalma olduğunu söyleyen Güçlü,"Menopoz'un geçiş döneminde ve erken döneminde yapılan replasman tedavilerinde vazomotor (kalp damar sağlığı) semptomlarda yarar sağladığına dair bilimsel veriler var. Kadınların hayatını ilerleyen dönemde etkileyen en büyük olay kemik erimesi ve buna bağlı ölümlerin artmasıdır. Replasman tedavisi kemik mineral yoğunluğunda artmaya neden olduğundan kemik erime riskini belirgin düzeyde azaltıyor. Ancak meme kanseri riskine yönelik araştırmalarda, bu tedaviyi alan kadınlarda meme kanserinde belirli bir artış görünüyor. Menopoz döneminde replasman tedavisi olmayan her bin kadından 45'i meme kanserine yakalanırken, replasman tedavisi alan bin kadından 51'i meme kanserine yakalanıyor. Bu nedenle replasman tedavisi olan kadınların mamografilerini ve doktor kontrollerine özen göstermesi çok önemli" dedi.

Menopoz sürecine girmiş olduğu tespit edilen kadınlarda sürecin doğal işleyişine bağlı olarak çeşitli komplikasyonlar ve günlük yaşamı zorlaştıran semptomlar ortaya çıkabildiğinden bahseden Dr. Güçlü "Bu nedenle değişen hormonal denge ile çeşitli hastalıklara yakalanma riski de arttığından menopoz döneminde kadınların tıbbi takip altında olması ve gerekli görülmesi halinde tedavi alması gerekir" şeklinde konuştu.


Menopoz şikayetlerine yönelik tedavi gerekebilir
Menopoz şikayetlerine yönelik tedavi gerekebilir

Kadın Hastalıkları, Kayseri, Doğum, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Menopoz şikayetlerine yönelik tedavi gerekebilir' - Son Dakika


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