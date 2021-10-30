Üye Girişi
Ozon tedavisiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

Ozon tedavisiyle sağlığına kavuştu

30.10.2021 11:26

Ozon tedavisiyle sağlığına kavuştu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar: "Ozon tedavisi elimizi çok güçlendiren bir tedavi" Eskişehir'de kolon kanseri tedavisinin ardından ellerinde ve ayaklarında uyuşma hisseden Vedat Şahin, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon...

Ozon tedavisiyle sağlığına kavuştu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar:

"Ozon tedavisi elimizi çok güçlendiren bir tedavi"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kolon kanseri tedavisinin ardından ellerinde ve ayaklarında uyuşma hisseden Vedat Şahin, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde uygulanan ozon tedavisiyle birlikte sağlığına kavuştu.

Eskişehir'de yaşayan Vedat Şahin, kolon kanserine yakalandıktan sonra kemoterapi tedavisi görmeye başladı. Tedavinin ardından kullanılan ilaçlarla bağlantılı olduğu iddia edilen bazı sorunlarla karşılaşan Şahin, elleri ve ayaklarında uyuşmalar hissetmeye başladı. Uyuşmalarla birlikte günlük hayatta baston desteğiyle yürüyen Şahin, yaşadığı sorunlardan kurtulmak için Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ne başvurdu. Fizyomer'de tedavi altına alınan Şahin, uygulanan ozon tedavisiyle birlikte tekrar sağlığına kavuştu. Yaklaşık 12 seans olarak uygulanan tedavinin 6'ncı seansından itibaren uyuşma sorunundan kurtulan Vedat Şahin, bastonsuz yürüyerek ellerini ve ayaklarını eskisi gibi kullanabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Tedavi sonrası çok rahatladım ve mutlu oldum"

Ozon tedavisi sayesinde yaşadığı sorunlardan kurtulduğunu dile getiren Şahin, "Tedavi süreçlerim kolon kanseriyle başladı. Kemoterapiden sonra ayaklarımda ve ellerimde aşırı derecede uyuşma, yanma ve karıncalanma başladı. Bu durum kemoterapi bittikten sonra daha da arttı. İlaç tedavisinden hiçbir yarar görmedim. Kızım vasıtasıyla Berrin hocamızı bulduk. Onun önerisiyle ozon tedavisine başladık. Berrin hocanın hem kolon kanserinin teşhisi ve ameliyatında hem de ozon tedavisinin iyi geleceği konusundaki tavsiyesine uydum. Tedavi sonrası çok rahatladım ve mutlu oldum. Ozon tedavisi pek yaygın olarak bilinmiyor. Gerçekten güzel bir tedavi. Ozon tedavisinde 5-6'ncı seanstan sonra rahatlamayı hissetmeye başladım. Daha önce tedaviye bastonla geliyordum. Bugün ilk defa baston kullanmadan geldim ve kendimi çok rahat hissettim" dedi.

"Birtakım ilaçlar verilmiş ancak ayaklarındaki problemi artarak devam etmiş"

Hastanın yaşadığı sorunlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Hastamızın kolon kanseri sebebiyle aldığı kemoterapi ilaçlarından sonra ellerinde ve ayaklarında uyuşma şikayetleri başlamış. Birtakım ilaçlar verilmiş ve ellerdeki şikayetler gerilemiş ancak ayaklarındaki problemi artarak devam etmiş. Periferik nöropati dediğimiz, bir sinirin fonksiyonunda kayıp veya hasarlanma olarak tabir edeceğimiz hastalık. En çok metabolik bozukluklarda; şeker hastalığı, hipotiroidi, B vitamini eksikliği gibi problemlerde karşımıza çıkabiliyor. Periferik nöropatinin tedavisinde ilk başta hastamızda olduğu gibi antioksidan ilaçlar kullanılabiliyor. Hastamızda olduğu gibi bir ilaca bağlı gelişmiş bir problemi yine bir ilaçla çözmemek adına ozon tedavisi elimizi çok güçlendiren bir tedavi.

Ozon tedavisiyle sağlığına kavuştu
Ozon tedavisiyle sağlığına kavuştu
Ozon tedavisiyle sağlığına kavuştu
Ozon tedavisiyle sağlığına kavuştu

Rehabilitasyon, Tıp Merkezi, Kemoterapi, Eskişehir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ozon tedavisiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aleyna Tilki'nin annesi, 11:29 Aleyna Tilki'nin annesi, "Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" diyen takipçisine küfretti Boğaz'da ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı 11:25 Boğaz'da ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 11:17 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız
Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri 10:57 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi 10:46 İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü 10:39 Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi 10:07 Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu 09:29 Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu

Son Dakika Haberleri
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni Türkiye'nin sembolü" olarak nitelendirdi
11:21 Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor
11:19 Geceleri ortaya çıkan beyaz çarşaflı hırsız, mahalle sakinlerini canından bezdirdi
11:17 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız
11:15 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu
11:14 Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan , Fenerbahçelilere sert sözler
10:56 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri
10:47 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
10:38 Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü
10:38 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in annesi konuştu: Kızıma bir gün önce sordum, sevgilisi yoktu
Hamileliğini ailesinden saklayan 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı Hamileliğini ailesinden saklayan 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı         
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni Türkiye'nin sembolü" olarak nitelendirdi         
11:26
Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor         
11:22
1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu         
11:15
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu         
10:47
Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var? Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var?         
10:43
Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans         
10:12
Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir         
09:59
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz         
09:06
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı         
18:59
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 11:40:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ozon tedavisiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement