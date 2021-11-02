Pandemide inme belirtilerine rağmen hastalar doktora gitmedi - Son Dakika

HACETTEPE Üniversitesi Nöroloji Yoğun Bakımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Covid-19 pandemi döneminde inme belirtileri görülmesine rağmen hastaneye gitmekte tereddüt eden hastalar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Topçuoğlu, "Eğer yüzde kayma, kolda kuvvetsizlik ve konuşma bozukluğu varsa inme geçiriyor olabilirsiniz ve 112'yi aramanız gerekli. Akut inmenin tedavisi vardır ama bu tedavi belirli süre içindedir" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi İnme Ünitesi ve Nöroloji Yoğun Bakımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, inmenin beyin damarlarının tıkanması veya beyinde meydana gelen kanamalar sonucunda oluşan vücuttaki fonksiyon kaybı olduğunu, akut olarak ortaya çıkan bir hastalık olduğunu söyledi. Prof. Dr. Topçuoğlu, Türkiye'nin sağlık hastalıkları profili açısından Avrupa ülkelerine benzediğini ve nüfusun giderek yaşlandığını söyleyerek, "Özellikle kadınlarda ortalama yaşam süresi çoktan 80'leri geçti, 84 civarlarına geldi. Bu yaşa kadar sağlıklı gelindiği zaman inme karşımıza önemli bir sorun olarak çıkıyor. Türkiye nüfusu yaşlanıyor, inme sıklığı artıyor. İnmeden ölümler azalıyor; ama inme sıklığı artıyor. Çünkü nüfusumuz giderek yaşlanıyor ve toplumun görünümü tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi oluyor" dedi.