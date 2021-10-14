Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 709 oldu (2) - Son Dakika

ERZURUM SARI, MUŞ TURUNCU KATEGORİYE GİRDİ
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında " Erzurum'da ikinci doz aşı oranı yüzde 65'in üzerine çıktı. Sarı iller kategorisine giren Erzurum, oranı yükseltmeli. Aşı oranı arttıkça risk azalacak. Muş'ta ikinci doz aşı oranı yüzde 55'in üzerine çıktı. Turuncu iller kategorisine giren Muş, oranı yükseltmeli. Tek doz aşı koruma sağlamaz. İkinci doz aşımızı geç kalmadan yaptırmalıyız" ifadelerini kaydetti.
Kaynak: DHA
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