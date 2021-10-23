Son dakika haber: Bilecik'te zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların tedavisi tamamlandı - Son Dakika

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, kentte çeşitli sağlık şikayetleriyle hastaneye başvuranların tedavilerinin tamamlandığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle başvuran vatandaşların yapılan tetkik ve muayenelerinde, hastaneye yatış gerektiren herhangi bir durumun saptanmadığı belirtildi.

Müşahede altında tutulan hastaların semptomatik tedavilerinin yapılarak taburcu edildikleri aktarılan açıklamada, "An itibarıyla hastanemize başvurup yatan hastamız bulunmamaktadır. Valiliğimizin talimatıyla İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerekli analiz ve araştırmalar devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.