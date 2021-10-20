Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SEAH) hizmete alınan Girişimsel Radyoloji ve Anjiyografi Merkezi, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki hastalara tedavi imkanı sunacak.

Merkezde, atardamar ve bacak damar tıkanıklıkları, anevrizma (damar balonlaşması) endovasküler, miyom, varikosel onkoloji, kanser tedavisi ile iğne biyopsileri, temel drenaj işlemleri, kist-apse gibi tedavi hizmeti verilecek.

Merkezi açılışında konuşan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Fatih Savaşan, SEAH'ın bölgenin en kapsamlı hastanesi olduğunu söyledi.

SEAH'ın hem doktorların niteliği bakımından hem de cihaz kapasitesi bakımından önemli bir boşluğu dolduracak seviyeye gelmesinin hem şehir hem de ülke için gurur verici olduğunu belirterek, "İnşallah Sakarya sağlık üssü olur, adım adım buna doğru gidiyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü de cihazların tamamlanmasının desteklerle olduğunu kaydetti.

Özellikle anevrizma ameliyatlarının bir kısmını yapamadıklarını, hastaları sevk etmek zorunda olduklarını aktaran Öğütlü, "(Merkez) Sakarya'nın büyük bir boşluğunu doldurmuş durumda. İnşallah bundan sonra Sakarya'daki vatandaşlarımızı hiçbir yere göndermeden bütün bu tetkikleri ve operasyonları burada yapabilecek hale geliyoruz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ise merkezin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Sakarya'nın sağlık alanında iyi bir noktaya geldiğini anlattı.

Merkez sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Halil Öztürk, girişimsel radyolojinin yeni gelişen branşlardan olduğuna işaret ederek, "Sağlıkta birçok zor hastalığın tedavisinde alternatifler üretmekte, şimdiye kadar tedavisi mümkün olmayan bazılarına da tedavi imkanı sunmaktadır. Doğu Marmara ve Batı Karadeniz bölgesindeki hastalarımızın önemli bir kısmı bize geliyor. Bu bölgede başka merkezler de var ancak hizmet verilen hasta grubu çeşidi açısından şu anda herhalde en büyük merkez biziz." ifadelerini kullandı.

Programa, SAÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Ahmet Kara, SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis ile sağlık çalışanları katıldı.