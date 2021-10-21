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"Çocuklara da Kovid-19 aşısı güvenle yaptırılabilir" tavsiyesi - Son Dakika

"Çocuklara da Kovid-19 aşısı güvenle yaptırılabilir" tavsiyesi

21.10.2021 11:01

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, önemli bir kısmının yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hafif geçirse de bulaştırıcılık açısından bir risk oluşturan çocuklara aşının güvenle yaptırılabileceğini bildirdi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, önemli bir kısmının yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hafif geçirse de bulaştırıcılık açısından bir risk oluşturan çocuklara aşının güvenle yaptırılabileceğini bildirdi.

Türk Pediatri Kurumunca düzenlenen 56. Pediatri Kongresi için Antalya'ya gelen Çokuğraş, AA muhabirine, Kovid-19'u atlatma bakımından çocukların erişkinlere göre biraz daha şanslı olduğunu söyledi.

Çocuklarda Kovid-19'un göreceli olarak daha hafif seyrettiğine işaret eden Çokuğraş, çocukların yüzde 15'inde hastalığın semptomlarının ortaya çıktığını, yüzde 5 kadarında da ağır seyrettiğini dile getirdi.

Çokuğraş, çocukların da tıpkı erişkinler gibi diyabet, kalp hastalığı, akciğer ya da obezite gibi birtakım ek hastalıkları nedeniyle daha riskli konuma geçebildiğini ifade etti.

"Çocukların aşılanması son derece önemli"

Bu dönemin özellikle bir yaşından küçük olanlarda ve 14-18 yaş arası ergenlerde daha riskli olduğuna değinen Çokuğraş, şöyle konuştu:

"Bunlar erişkinlere benzer şekilde ağır geçiriyor. Çocukların önemli bir kısmı Kovid-19'u hafif geçirse de bulaştırıcılık açısından bir risk oluşturuyorlar. Çocuklarda da erişkinlerde olduğu gibi aşı güvenle yapılabilir. Yeni vakaların yüzde 40'ı 25 yaşından küçük. Bunların önemli bir kısmını çocuklar oluşturuyor. Çocukların bir kısmı yoğun bakıma yatacak kadar hasta oluyor. Özellikle büyük çocuklarda Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) denilen Kovid-19 ile oluşan bir tablo var. Bütün sistemleri, beyni, kalbi, bağırsakları, deriyi ve eklemleri tutuyor. Çok ağır bir tablo, bununla çok uğraşılıyor. Çocukların aşılanması son derece önemli."

"İnsanların kuşku duymadan aşılarını yaptırmaları lazım"

Aşılanma karşıtlığına da değinen Çokuğraş, dünyada 6 milyar doz civarında aşılama yapıldığını dile getirdi.

Bütün yan etkilerin ciddi şekilde izlendiğini belirten Çokuğraş, "Kızamık ve tetanos aşısında olduğu kadar insanların kolu ağrıyor, ateşi çıkıyor, halsizlik oluyor. Bunlar aşıların basit yan etkileri. Ancak ciddi yan etki olarak kabul ettiğimiz ölümcül tablo, son derece nadir ve milyonda bir görülen bir durum. İnsanların kuşku duymadan aşılarını yaptırmaları lazım." diye konuştu.

Çocuklara da Kovid-19 aşısı güvenle yaptırılabilir tavsiyesi
Çocuklara da Kovid-19 aşısı güvenle yaptırılabilir tavsiyesi
Çocuklara da Kovid-19 aşısı güvenle yaptırılabilir tavsiyesi
Çocuklara da Kovid-19 aşısı güvenle yaptırılabilir tavsiyesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Antalya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 'Çocuklara da Kovid-19 aşısı güvenle yaptırılabilir' tavsiyesi - Son Dakika


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