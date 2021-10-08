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Suluova'da lise öğrencileri velilerinin onayıyla aşı oluyor - Son Dakika

Suluova'da lise öğrencileri velilerinin onayıyla aşı oluyor

08.10.2021 16:56
Suluova'da lise öğrencileri velilerinin onayıyla aşı oluyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde lise öğrencilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında velilerinin onayı alınarak aşı uygulanıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde lise öğrencilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında velilerinin onayı alınarak aşı uygulanıyor.

Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Muharrem Saygün Anadolu Lisesi'nde ailelerince aşı izni verilen öğrencilere Toplum Sağlığı Merkezi aşı ekipleri tarafından ilk doz aşıları yapıldı.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 aşılamasında dünyadaki lider ülkelerden olduklarını söyledi.

Okulların açık kalabilmesi için aşılamanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Şen, "Daha sağlıklı ve güvenli bir Suluova için hassasiyetle tedbirlere uyulması ve aşı süreçlerimizin tamamlanması gerekiyor. Aşılama oranını ne kadar artırırsak hem toplumsal bağışıklığı kazanmış olacağız hem de eğitim ve öğretime duraksamadan daha sağlıklı, daha huzurlu, daha etkili şekilde devam etme şansını yakalamış olacağız. Aşı olmayan sıra arkadaşınız, sınıf arkadaşınız, oda arkadaşınız varsa onlarla da konuşup aşının en önemli koruyucu tedbir olduğunu anlatmanız bizler için çok önemli." diye konuştu.

Suluova'da lise öğrencileri velilerinin onayıyla aşı oluyor
Suluova'da lise öğrencileri velilerinin onayıyla aşı oluyor

COVIRAN Bereket, Suluova, Amasya, Şehit, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Suluova'da lise öğrencileri velilerinin onayıyla aşı oluyor - Son Dakika


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