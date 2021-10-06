Üye Girişi
Tıbbı sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti - Son Dakika

Tıbbı sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti

06.10.2021 23:58

Tıbbı sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti Samsun'da aşı çağrı ekipleri vatandaşları görüntülü arayarak aşı olmaya ikna ediyor Samsun'da oluşturulan aşı çağrı ekipleri vatandaşları telefonla arayarak kimi zaman ise görüntülü şekilde arayarak korona aşısı olmaya ikna ediyor.

Tıbbı sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti

Samsun'da aşı çağrı ekipleri vatandaşları görüntülü arayarak aşı olmaya ikna ediyor

SAMSUN - Samsun'da oluşturulan aşı çağrı ekipleri vatandaşları telefonla arayarak kimi zaman ise görüntülü şekilde arayarak korona aşısı olmaya ikna ediyor. Bu kapsamda aşı çağrı ekibinde olan tıbbi sekreter Emel Küçükoğlu, 2 bin kişiyi telefonla aşı olmaya ikna etti.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü korona aşısı olmayan veya tereddütte olan vatandaşlar için 'aşı çağrı ekibi' kurdu. 17 ilçenin tamamında kurulan ekipler 6 ay içerisinde 100 bine yakın kişiyi arayarak ikna etmeye çalıştı. İsteğe göre vatandaşları görüntülü arayarak da ikna etmeye çalışan ekipler en çok 'aşı kısırlık yapar mı veya kronik hastalığım var bir şey olur mu?' gibi sorularla karşı karşıya kalıyor. Ekip içerisinde yer alan tıbbi sekreter Emel Küçükoğlu ise şu ana kadar tek başına 5 bin kişiyi aradı. Bu 5 bin kişiden 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna eden Küçükoğlu, kulaktan dolma bilgilerle aşı olmayan vatandaşları ikna ettikleri söyledi.

"Yaklaşık 5 bin kişiyle görüştüm"

2 bin kişiyi ikna ettiğini belirten tıbbi sekreter Emel Küçükoğlu, "İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğünden Kovid-19 aşılama ile ilgili birimde çalışıyorum. Vatandaşlarımıza elimizden geldiğine ilk günde itibaren bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca randevusuz bir şekilde müdürlüğümüzde aşılamalarımıza devam ediyoruz. Günlük olarak yaklaşık 200 kişiye yakın aşılama yapıyoruz. Evde gelemeyen engelli vatandaşlarımıza da bu konuda yardımcı oluyoruz. Tereddüttü olan kulak dolma bilgilerle aşı olmayan kişilere de bilgilendirmeler yapıyoruz. Yaklaşık 5 bin kişiyle görüştüm. Bunların yaklaşık 2 bine yakının ikna ettim. Aradıkları zaman kronik hastalıklarında bahsediyorlar. Alerjik durumlarından bahsediyorlar. Kısırlık yapıldığına dair veya aşı yapıldıktan 3 yıl sonra ölecekleri gibi bilgiler bizlerle paylaşıyorlar. Bu bilgilerin yanlış olduğunu kendilerine anlatıyoruz" diye konuştu.

Görüntülü arayarak aşı hakkında bilgilendiriyoruz"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz ise "Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak 17 ilçemizde aşı çağrı ekipleri kurduk. Aşısını tamamlanmamış kişileri aşı noktalarına davet ederek onların aşılarını yapmaya çalışıyoruz. En çok karşılaştığımız durum ise aşı tereddüdüdür. Genellikle kronik hastalığı olanları aşının yan etkisinden korktuğu için aşı yaptırmak istemiyor. Biz onlara hepimizin aşılı olduğunu anlatıyoruz. Bunun dışında sosyal medyadan yanlış bilgilerle aşı olmak istemeyenler var. Kısırlık yaptığına veya cip takıldığına dair. Bunlara aynı şekilde yaklaşıyoruz. Bugünlerde genellikle gebelerimizi ve gençlerimizi arıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişiyi bu şekilde aradık. Bir grupta var ki aşı randevusu alamadıkları için aşı olamadıklarını söylüyorlar. Onları da ilçe sağlık merkezlerimize, aşı uygulama merkezlerimize davet ediyoruz. Genelde telefonla arayarak kişilerle iletişime geçiyoruz. Ancak yüz yüze görüşmek isteyenler olursa da onları görüntülü arayarak aşı hakkında bilgilendiriyoruz" dedi.

Aşı çağrı ekibi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

(FAU-SLH-Y)

Tıbbı sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti
Tıbbı sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti
Tıbbı sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti
Tıbbı sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Hisarcık, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Tıbbı sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı 00:39 Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı Eşinden gelen boşanma tebligatını gören adam, kalbine ateş ederek yaşamına son verdi 00:21 Eşinden gelen boşanma tebligatını gören adam, kalbine ateş ederek yaşamına son verdi İsrail'de büyük skandal! Karşıyaka kafilesi, Türkiye'ye güçlükle dönebildi 23:43 İsrail'de büyük skandal! Karşıyaka kafilesi, Türkiye'ye güçlükle dönebildi
74 yaşındaki kağıt toplayıcısı hem ağladı, hem ağlattı: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 22:34 74 yaşındaki kağıt toplayıcısı hem ağladı, hem ağlattı: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum 22:06 Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı 20:19 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı
Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı 18:48 Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı Son anketten ezber bozan sonuçlar çıktı! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı 18:09 Son anketten ezber bozan sonuçlar çıktı! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı

Son Dakika Haberleri
18:58 Mostafa Mohamed artık çok daha mutlu! İşte performansını bu kadar etkileyen detay
18:47 Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı
18:45 Bursa'da üzücü ölüm! Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla hayatlarını kaybetti
18:32 Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları kabul etmedi: Kavga sırasında bıçağa çarptı
18:21 Erdoğan'ın "HDP, Akşener'i veto etti" sözlerinin ardından İYİ Partili Çelik'ten Haberler.com'a özel açıklama: Kuru bir siyasal manevra
18:19 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021
17:59 Sarı-lacivertli takımda hasretle beklenen futbolcular sakatlıktan dönüyor! İşte forma giyecekleri tarih
17:53 74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü
17:38 Merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüştü! Asıl gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı
17:21 Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı
Sosyal medya çalkalanıyor! Herkesin sorduğu tek bir soru var: Josef nerede? Sosyal medya çalkalanıyor! Herkesin sorduğu tek bir soru var: Josef nerede?         
00:44
Sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşen transseksüel birey hayatını kaybetti Sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşen transseksüel birey hayatını kaybetti         
00:28
İspanya, İtalya'yı sahadan sildi! Futbol tarihine geçen seriye son verdiler İspanya, İtalya'yı sahadan sildi! Futbol tarihine geçen seriye son verdiler         
23:59
Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel! Piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel! Piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
23:23
ABD polisini parmağında oynatan ABD polisini parmağında oynatan "Zodiac Katili"nin kimliği tespit edildi         
22:13
Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu         
20:55
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Koronavirüse yakalanan bazı hastaların el ve ayak parmakları neden morarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı Koronavirüse yakalanan bazı hastaların el ve ayak parmakları neden morarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
18:43
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı         
15:51
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 01:06:03. #1.11#
SON DAKİKA: Tıbbı sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement