Uzmanlar bağışıklığı düşük ve kronik hastalar için grip aşısını öneriyor - Son Dakika

Uzmanlar bağışıklığı düşük ve kronik hastalar için grip aşısını öneriyor

Erkurt, "Tüm hastaları korona virüs olarak değerlendirmek doğru değil"

MALATYA - Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte grip vakalarında artış yaşanmaya başlanıyor. Uzmanlar, grip aşılarının korona virüsten, korona virüs aşılarının ise gripten korumayacağını belirtiyor. Bağışıklığı düşük hastalar, kanser hastaları, kronik hastalar ve 65 yaş üstüne grip aşısını öneriliyor.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi SBE İmmünohematoloji ABD başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, " Türkiye'de aşılanmanın artmasıyla insanların kendilerini daha güvenli hissetmesine bağlı olarak, maske kullanımının da azalmasıyla mevsimsel grip vakaları görmekteyiz" dedi.

Erkurt, grip ve korona virüs aşısının birbirinin yerini tutmadığını belirterek, " Şu an mevsimsel grip sezonuna girdiğimiz için mevsimsel grip vakaları mutlaka olacaktır. Bunu çevremizde görüyoruz. Tabi korona virüs salgınında tüm hastaları korona virüs olarak değerlendirmek doğru değil. Geçen sene hastalığın Türkiye'de ortaya çıktığı Mart ayından itibaren, yoğun derecede maske kullanımı olduğu için geçen sene mevsimsel grip etkeni çok görülmedi. Neredeyse grip kayboldu. Ama bu yıl Türkiye'de aşılanmanın artmasıyla insanların kendilerini daha güvenli hissetmesine bağlı olarak maske kullanımının da azalmasıyla. Mevsimsel grip vakaları görmekteyiz. Bunlarda çoğaldı. Mevsimsel grip etkeni olarak ülkemizde şuanda parvovirüs, rhinovirüs ve korona virüs OC43 etkenleri izole edilmekte. Korona virüs aşısı olan insanlarımız 14 gün sonrasında grip aşısı olabilir" şeklinde konuştu.

Korona virüs delta varyantının septomları ile grip virüsünün septomlarının birbirine benzediğini ifade eden Erkurt, "Klinik gözlemlerimize baktığımızda korona virüs delta varyantının septomlarıyla grip virüsün septomları birbirine çok yakın. Yani burun akıntısı, hapşırık, halsizlik, vücut ağrısı bu iki virüs etkeninde de görülmekte. O bakımdan ilk önce korona virüs salgını çağında olduğumuz için burun akıntısı, hapşırık, halsizlik, vücut ve kas ağrısı olan insanlarımızda ilk önce Covid testi yapılmalı. Sonrasında Covid testi negatifse o zaman bunu mevsimsel grip olarak değerlendirilmeli. Özellikle bağışıklığı düşük hastalar, kanser hastaları, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üstüne grip aşısını öneriyoruz" diye konuştu.