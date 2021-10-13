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Van'da her türlü kirli suyu içilebilecek duruma getiren ilaç üretildi - Son Dakika

Van'da her türlü kirli suyu içilebilecek duruma getiren ilaç üretildi

13.10.2021 14:26

- (Özel haber) -Van'da her türlü kirli suyu içilebilecek duruma getiren ilaç üretildi Van'da MEDWAVE Medikal LTD. ŞTİ.

- (Özel haber) - Van'da her türlü kirli suyu içilebilecek duruma getiren ilaç üretildi

VAN - Van'da MEDWAVE Medikal LTD. ŞTİ. bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dr. Mehdi Farzpourmachıanı, her türlü kirli suyu içilebilir duruma getiren ilaç üretti.

Van İş Geliştirme Merkezinde yıllardır araştırmalarını sürdüren MEDWAVE firması, birbirinden önemli buluşlara imza atıyor. Daha önce korona virüsü yok eden cihazı üreterek TEKNOFEST yarışmasında altın madalya alan MEDWAVE firması, ayrıca meyve kurutma cihazı ve şarj istasyonunu da üretmişti.

"30 ila 45 saniye içerisinde her türlü kirli suyu içilecek hale getiriyor"

Afet zamanlarında Her türlü kirli suyu içilebilir duruma getiren tablet hakkında İHA muhabirine açıklamada bulunan Dr. Mehdi Farzpourmachıanı, bu buluşun özellikle afet durumlarında çok faydalı olacağına vurgu yaptı. Çünkü deprem veya olası sel durumlarında insanların acilen suya ihtiyaç duyduğunu belirten Farzpourmachıanı, "Bu icat, suyun acil durumlarda arıtılması için özellikle afet durumlarında yardıma giden ekiplerin millete su vermesi için önemlidir. Bu ilaç 30 ila 45 saniye içerisinde her türlü kirli suyu içilecek hale getiriyor. Deprem ya da sel gibi acil zamanlarda millete su gerekiyor. Bu suyu çok hızlı zamanda tedarik etmek için de, bu ilaçla her türlü suyu kısa zamanda içilecek haline getirerek millete verilebilir. Çünkü afet durumlarında alt yapılar bozuluyor ve suyu anında tedarik etmek zor oluyor" dedi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de kullanılabilir"

Her tabletin 500 miligramlık suya yeterli olduğunu dile getiren Farzpourmachıanı, "Bazen bir litrelik suda da denedik ve sonuç aldık ama tahliller 500 miligramlık su için yeterlidir. Büyük miktarlara da yapabilme şansımız var. Amacımız Türkiye'de bunun seri üretimine geçmek. İnşallah Türkiye'de üretimi yapılacak olup, bu ilaç afet zamanlarında Yeşilay gibi yardım kuruluşlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ya da suyu az olan köylerde kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

İlacın ham maddesinin Türkiye'de rahatlıkla bulunmasından dolayı maliyetinin ucuz olacağına da değinen Dr. Farzpourmachıanı, "Bunun ham maddesi Türkiye'de ki iç piyasada bulunur. Hiçbir nanomateryal kullanılmadığı için seri üretimi çok kolaydır. Ayrıca hammaddesi ucuz olduğu için yüzde yüz karlı bir iş olacaktır" diye konuştu.

Ürettiği ürünün TEKNOFEST yarışmasında ikinci gelerek gümüş madalyaya layık görüldüğünü de aktaran Farzpourmachıanı, "Bu ürünü Ahmad Rahmanzad Masouleh, Yaghoob Badrı Koohı, Simin Naghıbı Masouleh, Ali Arzpourmachıanı, Ehsan Farahanı ve Amir Khodadadı Parashkouh ile birlikte ürettik. MEDWAVE firması ile anlaştık. Önceden de orada bilimsel araştırmalar yapıyordum. Şimdi orada seri üretime başlayacağız. İnşallah hayırlı olur" dedi.

Van'da her türlü kirli suyu içilebilecek duruma getiren ilaç üretildi
Van'da her türlü kirli suyu içilebilecek duruma getiren ilaç üretildi
Van'da her türlü kirli suyu içilebilecek duruma getiren ilaç üretildi
Van'da her türlü kirli suyu içilebilecek duruma getiren ilaç üretildi

Türkiye, İlaç, 112, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Van'da her türlü kirli suyu içilebilecek duruma getiren ilaç üretildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da her türlü kirli suyu içilebilecek duruma getiren ilaç üretildi - Son Dakika
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