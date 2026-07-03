Hacda Rahatsızlanan Vatandaş Türkiye\'ye Getirildi

Hac ibadetini yerine getirmek için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanan 70 yaşındaki vatandaş, kızının CİMER'e yaptığı başvurunun ardından ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Hac ibadetini yerine getirmek için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanan N.A. (70), ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Kızının CİMER'e yaptığı başvurunun ardından yurda getirilen N.A.'nın Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

CİMER'e 5 Haziran'da başvuru yapan vatandaş, annesinin Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda hac ibadetini yaptığı sırada Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde rahatsızlandığını ve kaldırıldığı Suudi German Hospital Hastanesinde Covid ve verem hastalığı teşhisi konularak yoğun bakımda tedaviye alındığını belirterek, annesinin Türkiye'ye getirilmesi ve tedavisinin burada devam etmesi için yaptıkları ambulans uçak başvurusunun kabul edilerek acilen sevkin sağlanmasını talep etti.

Pnömoni tanılı hastaya hızlı müdahale

Talep üzerine Cidde Konsolosluğu tarafından ivedilikle gerekli işlemler gerçekleştirildi. N.A.'nın Türkiye'ye nakli için Diyanet İşleri Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda uçak ambulans operasyonu düzenlendi. Pnömoni tanısıyla rahatsızlandığı bildirilen hasta, teknik ve uçuş izinlerinin tamamlanmasının ardından 7 Haziran'da Suudi Arabistan'dan uçak ambulansla alınarak İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledildi. N.A.'nın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve bilincinin açık olduğu öğrenildi. - ANKARA