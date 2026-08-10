Hakkari’de kara sinekle mücadele sürüyor

Hakkari'de kara sinek ve sivrisineklere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kent genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, kara sineklerin yoğun olarak görüldüğü çöp konteynerleri, ahırlar, parklar ve sazlık alanlarda ilaçlama yaptı. Gündüz saatlerinde özellikle kara sineklere yönelik mücadele yürüten ekipler, akşam saatlerinde ise sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı ve rahat bir ortamda geçirebilmesi amacıyla kent genelindeki ilaçlama çalışmalarının belirlenen program dahilinde devam edeceğini bildirdi.