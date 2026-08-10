Hakkari’de kara sinekle mücadele sürüyor
Hakkari Belediyesi ekipleri, kara sinek ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gündüz kara sinek, akşam sivrisineklere karşı ilaçlama yapılıyor; çöp konteynerleri, ahırlar, parklar ve sazlık alanlar ilaçlanıyor.
Hakkari'de kara sinek ve sivrisineklere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Kent genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, kara sineklerin yoğun olarak görüldüğü çöp konteynerleri, ahırlar, parklar ve sazlık alanlarda ilaçlama yaptı. Gündüz saatlerinde özellikle kara sineklere yönelik mücadele yürüten ekipler, akşam saatlerinde ise sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı ve rahat bir ortamda geçirebilmesi amacıyla kent genelindeki ilaçlama çalışmalarının belirlenen program dahilinde devam edeceğini bildirdi.
Son Dakika › Sağlık › Hakkari’de kara sinekle mücadele sürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?