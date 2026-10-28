Hakkari Devlet Hastanesi sigarayı bırakmak isteyenlere her salı destek verecek

Hakkari Devlet Hastanesinde hizmete açılan 'Sigara Bırakma Polikliniği', her salı günü sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara destek verecek.

Hakkari Devlet Hastanesinde, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara destek sunmak amacıyla 'Sigara Bırakma Polikliniği' hizmete açıldı. Hastaneden yapılan duyuruya göre poliklinik, her salı günü vatandaşlara hizmet verecek. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların başvurabileceği poliklinikte, bu süreçte destek sağlanması hedefleniyor.

Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakmanın önemine dikkat çekilen duyuruda, vatandaşlar sigarayı bırakmak için ilk adımı atmaya davet edildi.