Hakkari Devlet Hastanesi sigarayı bırakmak isteyenlere her salı destek verecek - Son Dakika
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Hakkari Devlet Hastanesi sigarayı bırakmak isteyenlere her salı destek verecek

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Hakkari Devlet Hastanesi sigarayı bırakmak isteyenlere her salı destek verecek
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Hakkari Devlet Hastanesinde sigarayı bırakmak isteyenler için Sigara Bırakma Polikliniği açıldı. Her salı günü hizmet verecek poliklinikte başvuran vatandaşlara bu süreçte destek sağlanması hedefleniyor; duyuruda sağlıklı yaşam için sigarayı bırakma çağrısı yapıldı.

Hakkari Devlet Hastanesinde hizmete açılan 'Sigara Bırakma Polikliniği', her salı günü sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara destek verecek.

Hakkari Devlet Hastanesinde, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara destek sunmak amacıyla 'Sigara Bırakma Polikliniği' hizmete açıldı. Hastaneden yapılan duyuruya göre poliklinik, her salı günü vatandaşlara hizmet verecek. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların başvurabileceği poliklinikte, bu süreçte destek sağlanması hedefleniyor.

Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakmanın önemine dikkat çekilen duyuruda, vatandaşlar sigarayı bırakmak için ilk adımı atmaya davet edildi.

Kaynak: İHA
SağlıkYaşamSon Dakika

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