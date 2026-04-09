Hakkari'ye ERCP Cihazı Geliyor - Son Dakika
Hakkari'ye ERCP Cihazı Geliyor

Hakkari\'ye ERCP Cihazı Geliyor
09.04.2026 09:02
Hakkari Devlet Hastanesi'nde ERCP cihazı hizmete girdi, hastalar artık yerel tedavi olabilecek.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) cihazı hizmete alındı.

ERCP cihazının hizmete alınmasıyla birlikte safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan ileri düzey işlemler artık Hakkari'de başarıyla gerçekleştirilebilecek. Daha önce farklı illere sevk edilmek zorunda kalan hastalar, bundan böyle kendi şehirlerinde, güvenli ve hızlı bir şekilde tedavi olma imkanına kavuşacak.

ERCP cihazının hizmete sunulmasıyla birlikte; safra yolu taşlarının çıkarılması, safra kanalı tıkanıklıklarının giderilmesi, gerekli durumlarda stent uygulamaları, büyük safra yolu darlıklarının endoskopik tedavisi gibi birçok ileri düzey işlem Hakkari'de yapılabilecek.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan'a teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Hakkari'ye ERCP Cihazı Geliyor - Son Dakika

Selçuklu’da Dünya Sağlık Günü’nde Anlamlı İki Açılış Selçuklu'da Dünya Sağlık Günü'nde Anlamlı İki Açılış
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Zendaya’dan romantik jest Kalbinin üzerine dövme yaptırdı Zendaya'dan romantik jest! Kalbinin üzerine dövme yaptırdı
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar

09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
08:55
Ünlülere yeni dalga operasyon Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
08:32
Geceye damga vuran kare Herkes onu konuşuyor
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
07:54
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
07:16
İran’dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
06:37
Ateşkes sonrası İsrail’den ilk adım
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
SON DAKİKA: Hakkari'ye ERCP Cihazı Geliyor - Son Dakika
