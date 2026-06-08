Halı Seçimine Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halı Seçimine Dikkat!

Halı Seçimine Dikkat!
08.06.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alerjik ve kronik akciğer hastaları için toz tutmayan halılar öneriliyor, temizlikte dikkat edilmeli.

Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nizamettin Kaya, özellikle alerjik ve kronik akciğer hastalığı bulunan bireylerin yaşadığı evlerde kalın ve toz tutan halıların sağlık açısından risk oluşturduğunu belirterek, ince ve kolay temizlenebilen halıların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş 6 Şubat depremleri sonrası oluşan çevresel tozların evlerde kullanılan halılarda biriktiğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nizamettin Kaya, bahar temizliği döneminde bu halıların temizlenmesi sırasında biriken partiküllerin yeniden havaya karışarak sağlık sorunlarını artırabileceğini ifade etti. Kalın, yünlü ve organik yapılı halıların ev tozu, küf, nem ve sigara dumanı partiküllerini depoladığını belirten Dr. Kaya, özellikle alerjik hastalar ile tıkayıcı akciğer hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturduğunu kaydetti.

Dr. Kaya, toplumda ev halılarının oldukça yaygın ve geleneksel bir uygulama olduğunu kaydeden, "Ancak bazı halı türleri sağlık açısından çeşitli riskler oluşturabiliyor. Özellikle kalın, yünlü, toz ve partikül tutan tüylü halılar, alerjik hastalıkları veya kronik solunum yolu rahatsızlıkları bulunan kişiler için önemli bir sorun haline gelebiliyor. Alerjik bireylerin ve kronik akciğer hastalarının yaşadığı evlerde, bu tür halılar yerine ince, kolay temizlenebilen, yıkanabilir ve sentetik malzemeden üretilmiş halılar tercih edilmesini öneriyoruz. Özellikle yatak odaları gibi nem oranının yüksek olduğu ve yeterince havalandırılamayan alanlarda, kronik ve akciğer hastaların bulunduğu evlerde mümkünse hiç halı kullanılmaması daha uygun olacaktır. Bu tür halılar; ev tozu, küf, nem, evcil hayvan tüyleri ve diğer alerjenleri biriktirebildiği gibi, sigara içilen ortamlarda havadaki zararlı partikülleri de depolayabiliyor. Temizlik sırasında ise biriken bu partiküller yeniden havaya karışarak solunum yolu hastalıklarının şiddetlenmesine neden olabiliyor. Ayrıca bu halıların etkili şekilde temizlenmesi oldukça zor olup, temizlik sırasında kullanılan bazı kimyasallar da hassas bireylerde sağlık sorunlarını artırabiliyor" dedi.

"Halılar ev içerisinde değil, açık alanlarda temizlenmeli"

Deprem sonrası oluşan riskleri de anlatan Dr. Kaya, "Bölgemizde son yıllarda deprem sonrası oluşan hava kirliliği de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yıkım çalışmalarından kaynaklanan tozlar, açık pencere ve kapılardan evlerin içine girerek halılarda birikebiliyor. Bahar temizliği sırasında halıların çırpılması veya temizlenmesiyle birlikte biriken tozlar yeniden ortama yayılıyor. Özellikle yıkım alanlarından kaynaklanan silikat, asbest, boya kalıntıları ve çeşitli yapı malzemelerine ait tozların hem solunum yolu hastalıklarını tetikleyebildiği hem de uzun vadede sağlık açısından risk oluşturabildiği biliniyor. Toz tutmayan, kolay temizlenebilen ince halıların kullanılması veya özellikle akciğer hastalarının bulunduğu evlerde halı kullanımı en aza indirilmelidir. Temizlik sırasında tahriş edici özelliği düşük, sağlık açısından uygun temizlik ürünleri tercih edilmeli, ortam mutlaka havalandırılmalı ve halılar mümkünse ev içerisinde değil, açık alanlarda temizlenmelidir" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Halı Seçimine Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru evinde ölü bulundu Polis memuru evinde ölü bulundu
Gaziantep’te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı Gaziantep'te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı
Kayıp olarak aranıyordu 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu
Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti

10:38
Aziz Yıldırım’dan dev kıyım 4 isme “Güle güle“ dedi
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
10:27
7,8’lik depremle sarsılan Filipinler’de 15 kişi öldü, 129 kişi yaralandı
7,8'lik depremle sarsılan Filipinler'de 15 kişi öldü, 129 kişi yaralandı
10:13
Dünyada sadece 1 tane var 24 saat başında nöbet tutuyorlar
Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
10:02
Husilerden İsrail’e yeni darbe Kızıldeniz’i kapattılar
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 10:53:56. #7.12#
SON DAKİKA: Halı Seçimine Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.