Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören hamile kadın ambulans helikopter ile Van'a getirildi.
Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde preeklampsi (gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan ciddi bir gebelik komplikasyonu) tedavisi gören hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğüyle sağlanan iletişim sonrası kısa sürede Bahçesaray'a giden ambulans helikopter hastayı alarak Van'a nakletti. - VAN
Son Dakika › Sağlık › Hamile Kadın Helikopterle Nakledildi - Son Dakika
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