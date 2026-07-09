Hamile Kadın Helikopterle Nakledildi - Son Dakika
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Hamile Kadın Helikopterle Nakledildi

Hamile Kadın Helikopterle Nakledildi
09.07.2026 12:33
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Bahçesaray'da preeklampsi tedavisi gören hamile kadın, Van'a ambulans helikopterle sevk edildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören hamile kadın ambulans helikopter ile Van'a getirildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde preeklampsi (gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan ciddi bir gebelik komplikasyonu) tedavisi gören hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğüyle sağlanan iletişim sonrası kısa sürede Bahçesaray'a giden ambulans helikopter hastayı alarak Van'a nakletti. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hamile Kadın Helikopterle Nakledildi - Son Dakika

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