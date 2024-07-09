Hastaların çilesi olan 'taşlar' üroloji uzmanına koleksiyon oldu - Son Dakika
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Sağlık

Hastaların çilesi olan 'taşlar' üroloji uzmanına koleksiyon oldu

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Samsun'da bir üroloji uzmanı, farkındalık oluşturmak amacıyla 22 senede hastalarından çıkardığı mesane ve böbrek taşlarından koleksiyon yaptı. Koleksiyonu hastalara göstererek taşların büyüklüğünü ve oluşturabileceği sorunları anlatan doktor, hastaların şaşkınlığını gözlemliyor.

09.07.2024 12:26
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Hastaların çilesi olan 'taşlar' üroloji uzmanına koleksiyon oldu

Doktor, hastalarından çıkardığı mesane ve böbrek taşlarından koleksiyon yaptı

SAMSUN - Samsun'da bir üroloji uzmanı, farkındalık oluşturmak amacıyla 22 senede hastalarından çıkardığı mesane ve böbrek taşlarından koleksiyon yaptı.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi doktorlarından Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mümin Temel, 2002 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği ameliyatlarda aldığı onlarca böbrek ve mesane taşını koleksiyona dönüştürdü. Opr. Dr. Mümin Temel, böbrek veya mesane taşlarının büyük boyutlara ulaşabildiğini göstermek amacıyla koleksiyonu kendisine tedaviye gelen hastalara gösteriyor.

"En büyük 13 santim, en küçük 4 milimetre"

Koleksiyonla ilgili bilgi veren Dr. Temel, "2002 yılında uzman oldum. Balıkesir SSK Hastanesine tayinim çıktı. O dönemde açık ameliyatlar daha yaygındı. Henüz endoskopik cerrahi böbrek içinde ilerlememişti. Açık ameliyatlar ile taşları alıyorduk. Hastalarımın müsaadesi ile bu şekilde bir koleksiyon yaptım. Bu koleksiyonu hastalara gösteriyorum. Bunu farkındalık oluşturmak için yapıyorum. Çoğu insan taşların bu kadar büyüyebileceğini bilmiyor. Ağrı, sızı oluşturmadan uzun dönemde büyük boyutlara ulaşabiliyor. Hatta farkına varmadan böbrek kayıplarına bile neden olabiliyor. Mesane taşları içinde 7 santimetre olanı var. Böbrek için ise tamamen bütün böbreği doldurarak böbrek bitirmiş olan taş gruplarımız da var. Bunlar da 13 santimi bulan taşlardı. Bu taşların ayrı ayrı hikayeleri var. Istırabı olanlar var, farkında olmayanlar var. Hastalar ameliyattan sonra taşları görünce çok şaşırıyor, büyüklüğüne inanamıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Böbrek, Samsun, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hastaların çilesi olan 'taşlar' üroloji uzmanına koleksiyon oldu - Son Dakika

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