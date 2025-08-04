Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri! - Son Dakika
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Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri!

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Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri!
04.08.2025 13:36
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Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri!
Haber Videosu

Sağlık Bakanlığı, hastane randevusunda yeni uygulamayı hayata geçirdi. Bu uygulama ile Aile Hekimliklerine hastane randevularında özel kontenjan oluşturuldu. Aile hekimleri, bu entegrasyon sayesinde INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan hastanelerden talep edebiliyor. Bu sayede hastane randevularındaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak 2025 tarihinde başlattığı yeni uygulamayla, aile hekimlerinin hastane randevuları üzerindeki rolünü artırmayı hedefliyor. Yeni sistem kapsamında, Aile Sağlığı Merkezlerine özel randevu kontenjanları ayrıldı ve bu merkezler hastalar için tetkik talebinde de bulunabilir hale geldi.

Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri!

AİLE HEKİMLERİ HASTANEDEN TETKİK TALEP EDEBİLECEK

Artık aile hekimleri; INR, röntgen, mamografi ve yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan hastaneden isteyebiliyor. Böylece hastalar, doğrudan hastaneye başvurmadan önce ilk olarak aile hekimlerine yönlendiriliyor.

Uygulamanın temel hedefleri arasında;

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması,

Hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması,

Gereksiz başvuruların önlenmesi,

Hastaların doğru branşa yönlendirilmesi,

Tetkik tekrarlarının engellenmesi ve

Sağlık sisteminde zaman ile kaynak tasarrufu sağlanması yer alıyor.

Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri!

"HASTANE RANDEVULARINDA İLK ADIM AİLE HEKİMLERİ"

Ancak İstanbul'daki veriler, uygulamanın henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını gösteriyor. Aile hekimlerine ayrılan 2 milyon randevu kontenjanından yalnızca 457 bin 101'i kullanıldı. Bu da kullanım oranının yüzde 23'te kaldığını ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı, bu oranların artırılması ve vatandaşların daha verimli bir sağlık hizmeti alabilmesi için "Hastane randevularında ilk adım Aile Hekimleri" sloganıyla sistemi yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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Son Dakika Sağlık Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 2147saloh:
    saglik ocagina git filim icin şehir hastanesine git sonuç icin bir daha saglik ocagına gel.süper bir hizmet dunyada eşi benzeri yok bu hizmetin.. 1 0 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    geç kalınmış bir adım 0 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Aile hekimiyle cebelleşip duracağız artık birde aksi biriyse yandı keten helva.?? 0 0 Yanıtla
  • Gorkemkoc58.:
    Fransa’da hep böyleydi 0 0 Yanıtla
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