Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde saat 04.30 sıralarında, morg bölümünden yoğun duman gelince itfaiyeye haber verildi. Hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının kaynağının elektrik trafosu olduğunu belirleyerek müdahale etti. Bu sırada yoğun bakım üniteleri ve poliklinik servislerinde bulunan hastalar ile anestezi yoğun bakım ünitesindeki 12 entübe hasta tahliye edilerek, başka hastanelere sevk edildi. Tahliye işleminin ardından hastanenin elektriği tamamen kesildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangında 2 elektrik panosu tamamen yandı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Sağlık › Hastanede Yangın: Hastalar Tahliye Edildi - Son Dakika
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