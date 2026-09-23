Hatay Hassa Devlet Hastanesi\'nde yangın tatbikatında 6 personel, 6 hasta kurtarıldı

Hatay'da Hassa Devlet Hastanesi'nde muhtemel yangın ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyinin artırılması amacıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat esnasında gerçeği aratmayan şekilde rol yapan hastane personelinin 'Yardım edin' diyerek çağrıda bulunduğu anlar dikkat çekti.

Hassa ilçesinde hizmet veren devlet hastanesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında, Hastane Afet ve Acil Durum Planı kapsamında gerçekleştirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikatta, örnek bir yangın senaryosu üzerinden acil durumlara yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Tatbikat esnasında 'yardım edin' çağrısı yapan personelin performansıysa dikkat çekti.

Hastanede görevli Osman Günal, tatbikat hakkında bilgi vererek, "Hastanemizin 3. katında yangın yaşanmıştır. Dışarıdan gelen enerji bağlantıları kesildi. Hastanemizde görevli personel tarafından ilk müdahale gerçekleşti. Yangının büyümesi senaryo gereği sürdürüldü ve yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülmüştür. İtfaiye tarafından tatbikat kapsamında soğutma çalışması gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında; 6 personel ve 6 hasta kurtarılmıştır" dedi.