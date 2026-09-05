Hatay Valisi Masatlı, Dörtyol'daki sağlık merkezi yatırımlarını yerinde denetledi
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesinde yapımında sona gelinen 9 Ocak Aile Sağlığı Merkezi ile yapımı süren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Vali, yetkililerden bilgi alarak vatandaşlara modern ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan projelerin son durumunu değerlendirdi.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesinde yapımında sona gelinen 9 Ocak (Doğan Yiğit) Aile Sağlığı Merkezi ile yapımı devam eden Dörtyol Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Sağlık merkezlerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Masatlı, yatırımların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vatandaşlara daha modern, nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulması amacıyla hayata geçirilen projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Masatlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: İHA
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