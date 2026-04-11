Hava Ambulansı ile Kalp Hastası Sevk Edildi

Konya'nın Kulu ilçesinde kalp rahatsızlığı geçiren vatandaş hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesi'nde yaşayan Ömer Kır, kalp rahatsızlığı şikayetiyle Ömeranlı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi yapılan Kır'ın sağlık durumunun ciddi olması sebebiyle hava ambulansı talep edildi. Hava ambulansı kısa sürede Ömeranlı'ya gelirken, hasta Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. - KONYA