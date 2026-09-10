Hekimden hacamat uyarısı, uygulama mutlaka hekim tarafından yapılmalı - Son Dakika
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Hekimden hacamat uyarısı, uygulama mutlaka hekim tarafından yapılmalı

Hekimden hacamat uyarısı, uygulama mutlaka hekim tarafından yapılmalı
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Dr. Esra Çetin Timur, hacamatın yetkisiz kişilerce ve uygun olmayan ortamlarda yapılmasının ciddi sağlık riskleri taşıdığı uyarısında bulundu. Timur, işlemin hekim değerlendirmesi sonrası steril koşullarda bizzat hekim tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarından biri olan hacamat, son yıllarda toplumda daha fazla ilgi görüyor. Ancak Dr. Esra Çetin Timur, bu uygulamanın gelişigüzel yerlerde ve yetkisiz kişiler tarafından yapılmasının sağlık açısından ciddi riskler taşıyabileceğine dikkat çekiyor.

Dr. Timur, hacamatın yalnızca uygun sağlık şartlarında ve yetkin bir hekim tarafından uygulanması gerektiğini belirterek şu uyarıda bulundu:

"Hacamat basit bir uygulama gibi görülmemeli. Kişinin sağlık durumu, kullandığı ilaçlar, kanama riski ve mevcut hastalıkları işlem öncesinde mutlaka değerlendirilmelidir. Bu nedenle uygulamayı hekim bizzat yapmalı ve her yerde yaptırılmamalıdır."

"Olumlu sonuç beklerken olumsuz sonuç ortaya çıkabilir"

Hacamatın her birey için uygun olmadığını vurgulayan Dr. Esra Çetin Timur, yanlış kişiye, yanlış zamanda veya uygun olmayan ortamda yapılan işlemlerin beklenen yarar yerine istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

"Uygulamanın doğru kişiye yapılıp yapılmayacağına hekim karar vermelidir. Steril şartlar sağlanmadığında enfeksiyon, kanama, cilt sorunları ve başka komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle hasta güvenliği açısından işlem öncesi hekim değerlendirmesi ve uygulamanın hekim tarafından gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor."

Kan sulandırıcı kullananlar dikkat

Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananlar, kanama bozukluğu bulunanlar ve kronik hastalığı olan kişilerin hacamat öncesinde ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Timur, kişinin kullandığı ilaçların mutlaka hekime bildirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Her yerde yaptırmayın"

Dr. Esra Çetin Timur, hacamat yaptırmayı düşünen kişilere şu çağrıda bulundu:

"İnternetten veya çevreden duyulan bilgilerle sağlık kararı verilmemeli. Hacamat yaptıracak kişi önce hekim tarafından değerlendirilmeli, uygulamanın kendisine uygun olup olmadığı belirlenmeli ve işlem yetkili sağlık ortamında hekim tarafından bizzat yapılmalıdır."

Dr. Timur ayrıca hacamatın modern tıbbi tanı ve tedavilerin yerine geçirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının uygun hastalarda, bilimsel ve tıbbi değerlendirme doğrultusunda ele alınması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Hacamat, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hekimden hacamat uyarısı, uygulama mutlaka hekim tarafından yapılmalı - Son Dakika

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