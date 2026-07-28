Hekimlerden Sağlıklı Hayat Merkezi Ziyareti

Kütahya Şehir Hastanesi'nde görev yapan hekimler, koruyucu sağlık hizmetleri ve toplum sağlığını geliştirmeye yönelik çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Kütahya Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret etti.

Kütahya Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Aysun Özlü ile Eczacı Seda Akyüz'ün yanı sıra Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Veysel Nijat Baş, İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Türkan Paşalı Kilit, Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ulaş, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Fatıma Yaman, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İrem Yıldırım ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Feyza Dönmez'in katıldığı ziyarette, Sağlıklı Hayat Merkezinin çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Heyeti, Kütahya Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Fatih Kutlu karşıladı. Ziyaret kapsamında merkezde görev yapan hekim, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı ile sağlık okuryazarlığı alanında görevli ebe ve hemşireler tarafından yürütülen hizmetler ve faaliyetler hakkında sunum yapıldı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, sağlık okuryazarlığının artırılması ve toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Katılımcılar, bu alanlarda sürdürülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunarak değerlendirmelerde bulundu.