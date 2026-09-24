HEKİMSEN, sağlıkta şiddet ve malpraktisi Adalet Bakan Yardımcısı'na iletti - Son Dakika
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HEKİMSEN, sağlıkta şiddet ve malpraktisi Adalet Bakan Yardımcısı'na iletti

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HEKİMSEN, sağlıkta şiddet ve malpraktisi Adalet Bakan Yardımcısı\'na iletti
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HEKİMSEN heyeti, Adalet Bakan Yardımcısı Aydoğdu'ya Hekimlik Meslek Kanunu'ndaki belirsizlikleri ve sağlıkta şiddeti iletti. Görüşmede malpraktis, hekimlerin hukuki güvencesi ve bilirkişilik ele alındı; hukuki belirsizliğin hasta güvenliğini de etkilediğine dikkat çekildi.

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, beraberinde Dr. Haçim İzol ve Dr. Neval Yalçın ile birlikte Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti. Görüşmenin önemli başlıklarından birini, HEKİMSEN'in uzun süredir üzerinde çalıştığı Hekimlik Meslek Kanunu oluşturdu. Malpraktis uygulamaları, hekimlerin hukuki güvencesi, bilirkişilik süreçleri, sağlıkta şiddet ve mesleki sorumluluğun sınırları da kapsamlı şekilde değerlendirildi.

HEKİMSEN'den yapılan açıklamaya göre görüşmede; komplikasyon ile tıbbi kusurun bilimsel ölçütlerle ayrılması, sağlık sisteminin organizasyonundan kaynaklanan sorunlarla hekimin bireysel sorumluluğunun birbirinden doğru şekilde ayrıştırılması ve tıbbi sorumluluk hukukunda öngörülebilirliğin güçlendirilmesinin önemi aktarıldı. Görüşmede malpraktis uygulamalarının hekimler üzerindeki etkileri de görüşüldü.

Hukuki belirsizliğin defansif tıp uygulamalarını artırabileceğine, bunun ise yalnızca hekimlerin çalışma hayatını değil; hasta güvenliğini, sağlık hizmetlerinin etkinliğini ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini de ilgilendirdiğine dikkat çekildi.

Bilirkişilik süreçlerinde ilgili uzmanlık alanının bilimsel standartlarının esas alınması ve tıbbi değerlendirmelerin güncel bilimsel veriler ışığında gerçekleştirilmesinin önemi vurgulandı.

Toplantının önemli başlıklarından biri de sağlıkta şiddet oldu. Sağlık çalışanlarının fiziksel ve psikolojik güvenliğinin yalnızca bir çalışan hakkı olmadığı; güvenli sağlık hizmetinin temel şartlarından biri olduğu ifade edildi. HEKİMSEN heyeti, sağlıkta şiddetle mücadelenin yalnızca olay gerçekleştikten sonra uygulanacak yaptırımlarla sınırlı kalmaması; önleyici mekanizmalar, etkin soruşturma süreçleri ve sağlık kurumlarında güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasıyla bütüncül şekilde ele alınması gerektiğini dile getirdi.

"Tıp değişirken hukuk geride kalamaz"

Görüşmede geleceğin tıp hukukuna ilişkin perspektif de değerlendirildi. Yapay zeka destekli klinik karar sistemleri, dijital sağlık uygulamaları ve yeni tıbbi teknolojilerin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, önümüzdeki yıllarda hekimlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin yeni soruların gündeme geleceğine dikkat çekildi.

Uzm. Dr. Adil Kurban bu yaklaşımı şöyle ifade etti:

"Tıp değişirken hukuk geride kalamaz. Bugün yapacağımız düzenlemeler yalnızca bugünün hekimlerini değil, önümüzdeki yıllarda yetişecek hekimlerin hangi şartlarda mesleklerini icra edeceğini de belirleyecek. Hekimlik Meslek Kanunu'na bu nedenle uzun vadeli bir meslek politikası olarak bakıyoruz."

Görüşmenin ardından HEKİMSEN heyeti, Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu'ya teşekkür etti.

"Sorumluluğun sınırlarını bilimsel gerçeklerle belirleyen bir sistem istiyoruz"

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Hekimlik çok yüksek bilimsel ve hukuki sorumluluk taşıyan bir meslektir. Biz hekimi sorumluluktan uzaklaştıran değil; sorumluluğun sınırlarını bilimsel gerçeklerle belirleyen bir sistem istiyoruz. Komplikasyonla kusurun, sistem hatasıyla bireysel hatanın birbirinden ayrıldığı; hekimin klinik kararını hukuki belirsizlik altında vermek zorunda kalmadığı bir yapıya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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