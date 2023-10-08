Hemşireye saldırıp burnunu kıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Hemşireye saldırıp burnunu kıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son Güncelleme: 08.10.2023 13:43

ŞANLIURFA'da Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin acil servisinde hasta eşine iğne yapan hemşire Mehmet Şah Bilge'ye saldırıp, burnunu kıran Kadir Fatih S., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA'da Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin acil servisinde hasta eşine iğne yapan hemşire Mehmet Şah Bilge'ye saldırıp, burnunu kıran Kadir Fatih S., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 6 Ekim'de Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; rahatsızlanan kadın hastaya, acil serviste görevli erkek hemşire Mehmet Şah Bilge iğne yaptı. Bu sırada çıkan tartışmada Kadir Fatih S., erkek hemşirenin yüzüne yumruk attı. Erkek hemşire yere yığılırken, saldırgan gözaltına alındı. Burnu kırılan Mehmet Şah Bilge ise tedaviye alındı.

'PERDENİN DIŞINA ÇIKARMAM ZORUNA MI GİTTİ'

?Emniyetteki ifadesinde, pişman olduğunu belirten Kadir Fatih S., "Eşim iğnesinin yapılması için perde ile dizayn edilen alandaki yatağa uzandı. Bu sırada içeriye erkek hemşire geldi ve benden perdenin dışına çıkmamı istedi. Ben de çıktım, iğne yapıldıktan sonra hemşire bana bakarak, 'Seni perdenin dışına çıkarmam zoruna mı gitti?' dedi. Bu söz üzerine kendimi kaybederek, ona saldırdım. Hem eşimin hastalığı hem de hemşirenin o sözleri yüzünden kendimi kaybettim. Yaşanan bu olaydan dolayı pişmanım" dedi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kadir Fatih S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Hemşireye saldırıp burnunu kıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hemşireye saldırıp burnunu kıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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