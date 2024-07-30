Hepatit Günü: Hepatit virüsünün yayılımını azaltmak için harekete geçme zamanı

Sağlık

Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Özel, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Hepatitin basitçe karaciğer iltihaplanması olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Özel ağır alkol kullanımı, bazı ilaçlar, bazı toksinler ve virüsler gibi birçok sebebi bulunduğunun altını çizdi.

Hepatit görülme sıklığının her yıl arttığına dikkat çeken Dr. Mustafa Özel, Türkiye'de Hepatit B sıklığının yüzde 3 ile 4, Hepatit C sıklığının ise yüzde 0,5 ile 1 civarında olduğunu, Türkiye'de yapılan bir çalışmada vatandaşların yüzde 12'sinin Hepatit B veya C virüsü taşıdığının farkında olmadığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2024 yılı raporlarına göre hepatitin görülme sıklığının arttığını vurgulayan Özel, "2019 yılında 1 milyon 100 bin olan hepatite bağlı ölüm sayısı 2022 yılında bir milyon 300 bin olarak raporlanmaktadır. Bu da bulaşıcı hastalıklara bağlı ikinci sıklıkta ölüm nedeni olarak yansımaktadır. Ülkemizde her 3 kişiden biri hepatit virüsü ile karşılaşmaktadır. ya bağışıklık kazanmıştır ya kronikleşmiştir ya da karşılaştığının farkında değildir" ifade etti.

Hepatit A ve E virüslerinin daha çok fekal oral denilen bulaşma yöntemi ile kirli yiyecek ve sudan bulaştığını söyleyen Özel, genelde belirti göstermeyen Hepatitten korunmak için yemeklerden önce ve sonra el yıkamaya, tuvaletten önce ve sonra el yıkamaya dikkat edilmesi gerektiğini ve yiyeceklerin iyice piştiğinden emin olarak tüketilmesinin önemli olduğunu aktardı.

Hastalığın tedavisinde aşılama başta olmak üzere güçlü tedaviler uygulandığını ifade eden Uzm. Dr. Özel, şunları kaydetti:

"Aşılama özellikle Hepatit B ve A için çok idealdir. Yeni doğan her bebek Hepatit B aşısıyla 1998 yılından beri aşılanmaktadır. Koruyuculuğu yüzde 99'lara çıkmaktadır. Hepatit A için ise bu rutin kullanım 2012 yılında devreye girmiştir. Onun da koruculuğu yüksektir. Ayrıca Hepatit B ve C için elimizde güçlü tedaviler bulunmaktadır. Özellikle Hepatit C için 2-3 ayda ağızdan alınacak bir veya birkaç tablet gibi güçlü tedavilerimiz mevcuttur. Çok yüksek oranda tedavi türü sağlanmaktadır. Hepatit B için ise günlük bir tane alınan, yan etkisi sınırlı olan ilaçlar bulunmaktadır. Hepatit A içinse belirgin bir tedavi yoktur. Genelde çocukluk çağında hafif, erişkinlikte biraz daha ağır olsa da kendi kendini sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2024 Hepatit Günü teması 'Harekete Geçme Zamanı' olarak belirlenmiştir. Bizler de artık harekete geçmeli, Hepatit virüsünün yayılımını azaltmalı, önlemlerimizi almalı ve geleceğe daha güvenli bakmalıyız."