Hepatit Hastalığına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hepatit Hastalığına Dikkat!

Hepatit Hastalığına Dikkat!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Sevgi Baltacı, hepatit enfeksiyonlarının riskleri ve tarama testlerinin önemini vurguladı.

Sivas Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevgi Baltacı, hepatit hastalığı hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Hepatitin karaciğerin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirten Baltacı, özellikle Hepatit B ve Hepatit C enfeksiyonlarının uzun yıllar hiçbir belirti göstermeden ilerleyebildiğine dikkat çekti.

Tedavi edilmeyen Hepatit B ve Hepatit C'nin siroz ile karaciğer kanseri gibi hayati risk taşıyan hastalıklara yol açabileceğini ifade eden Dr. Baltacı, "Hepatit B ve Hepatit C, tedavi edilmediği takdirde siroz ve karaciğer kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle risk grubunda yer alan bireylerin düzenli tarama testlerini yaptırmaları büyük önem taşımaktadır" dedi.

Hepatit türlerinin bulaşma yollarına da değinen Baltacı, Hepatit A'nın çoğunlukla kirli su ve gıdalar yoluyla bulaştığını, Hepatit B ve Hepatit C'nin ise enfekte kan ve vücut sıvılarıyla temas, korunmasız cinsel ilişki ve doğum sırasında anneden bebeğe geçiş yoluyla bulaşabildiğini söyledi.

Hepatit A ve Hepatit B'ye karşı etkili aşıların bulunduğunu belirten Baltacı, Hepatit C için ise henüz koruyucu bir aşının geliştirilmediğini ifade etti.

Toplumun bilinçlenmesinin önemine vurgu yapan Dr. Baltacı, "Hepatit; önlenebilir, erken tanıyla kontrol altına alınabilir ve tedavi edilebilir bir viral hastalıktır. Bu nedenle toplum olarak bilinçlenmeli, gerekli durumlarda tarama testlerini yaptırmalı ve aşılarımızı ihmal etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hepatit, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hepatit Hastalığına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada
Eskişehir’de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Şırnak’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti

18:19
Bu akşam son kez forma giyecek Fenerbahçe’de ayrılık
Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
16:26
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti Kahreden anlar kamerada
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada
16:13
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
16:03
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 18:21:35. #7.13#
SON DAKİKA: Hepatit Hastalığına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.