Hipertansiyona Dikkat! Erken Tanı Hayat Kurtarır - Son Dakika
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Hipertansiyona Dikkat! Erken Tanı Hayat Kurtarır

Hipertansiyona Dikkat! Erken Tanı Hayat Kurtarır
07.07.2026 12:53
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Hipertansiyon, belirti vermeden ilerleyebilir. Yılda bir tansiyon ölçümü öneriliyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulmecit Afşin, hipertansiyonun çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen ancak erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Türkiye'de 18 yaş üzerindeki her üç yetişkinden yaklaşık birinde hipertansiyon görüldüğünü belirten Afşin, kontrol altına alınmayan yüksek tansiyonun kalp krizi, kalp yetmezliği, inme, beyin kanaması ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. Hastaların yaklaşık yarısının hipertansiyon hastası olduğunun farkında olmadığını kaydeden Afşin, 40 yaş ve üzerindeki bireylerin yılda en az bir kez tansiyonlarını ölçtürmelerini, ailesinde hipertansiyon öyküsü bulunanların ise daha erken yaşlardan itibaren düzenli takip yaptırmalarını önerdi.

Hipertansiyonun kontrolünde ilaç tedavisinin yanı sıra yaşam tarzı değişikliklerinin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Afşin, tuz tüketiminin azaltılması, sebze ve meyve ağırlıklı dengeli beslenme, işlenmiş gıdalardan uzak durulması ve düzenli fiziksel aktivitenin kan basıncının kontrolüne önemli katkı sağladığını belirtti.

Haftada en az beş gün 40-45 dakika tempolu yürüyüş yapılmasını tavsiye eden Afşin, vatandaşların herhangi bir şikayetleri olmasa bile düzenli tansiyon kontrolü yaptırmalarının, hipertansiyona bağlı ciddi hastalıkların önlenmesinde hayati önem taşıdığını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hipertansiyon, Tansiyon, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hipertansiyona Dikkat! Erken Tanı Hayat Kurtarır - Son Dakika

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