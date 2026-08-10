Hisarcık Hastanesi'ne Yeni Dahiliye Uzmanı Atandı
Dr. Melike Köle, Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Randevu MHRS ile.
Kütahya'nın Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'ne atanan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Melike Köle, hasta kabulüne başladı.
Daha önce hastanede görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil İbrahim Bircan'ın Bursa Karacabey Devlet Hastanesi'ne tayin olmasının ardından boşalan kadroya atanan Dr. Melike Köle, görevine başladı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayan Dr. Köle, Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniğinde hastalarını kabul ediyor.
Hastane yetkilileri, İç Hastalıkları Polikliniğinde muayene olmak isteyen vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya ALO 182'yi arayarak randevu almaları gerektiğini hatırlattı.
Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'ne yeniden dahiliye uzmanı atanması, ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı
Son Dakika › Sağlık › Hisarcık Hastanesi'ne Yeni Dahiliye Uzmanı Atandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?