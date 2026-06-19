Hisarcık'ta İlk Tüberkülin Testi Uygulandı - Son Dakika
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Hisarcık'ta İlk Tüberkülin Testi Uygulandı

Hisarcık\'ta İlk Tüberkülin Testi Uygulandı
19.06.2026 10:08
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Hisarcık'ta büyükbaş hayvancılık işletmesinde tüberkülin testi ile hastalıktan ari belgesi için adım atıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde hayvancılığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayvan varlığının artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede ilk kez hastalıktan ari işletme belgesi almaya aday bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde tüberkülin testi uygulandı.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bilal Gürdal ile Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin yürüttüğü çalışma kapsamında işletmedeki hayvanlar, büyükbaş hayvanlarda ekonomik kayıplara yol açabilen ve halk sağlığı açısından önem taşıyan sığır tüberkülozu yönünden kontrol altına alındı.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, hastalıktan ari işletmelerin hayvan sağlığı ve güvenilir gıda üretimi açısından önemli olduğunu belirterek, ilçede ilk kez bir işletmenin hastalıktan ari işletme statüsü kazanması için gerekli sürecin yürütüldüğünü ifade etti. Şen, bu gelişmenin yetiştiricilerin bilinçli üretim anlayışını ve hayvancılığa verdikleri önemi gösterdiğini vurgulayarak, ilçede ari işletme sayısını artırmayı, hayvancılığın verimliliğini ve rekabet gücünü yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Test sonuçlarının uygun bulunması ve diğer şartların tamamlanmasının ardından işletmenin hastalıktan ari işletme belgesi almaya hak kazanması bekleniyor.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığını korumaya, üreticileri desteklemeye ve güvenilir hayvansal üretimi teşvik etmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Hisarcık'ta İlk Tüberkülin Testi Uygulandı - Son Dakika

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