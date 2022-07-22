İç hastalıkları uzmanından doğal kaynak sularına karşı uyarı - Son Dakika
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İç hastalıkları uzmanından doğal kaynak sularına karşı uyarı

22.07.2022 11:52

İç hastalıkları uzmanından doğal kaynak sularına karşı uyarı "Ölüme sebebiyet verecek ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir" "Doğal kaynak suları kaynatılmadan tüketilmemeli" Bolu'da aynı köyde yaşayan 98 kişinin içme suyundan zehirlenmesinin ardından uyarıda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı...

İç hastalıkları uzmanından doğal kaynak sularına karşı uyarı

"Ölüme sebebiyet verecek ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir"

"Doğal kaynak suları kaynatılmadan tüketilmemeli"

BOLU - Bolu'da aynı köyde yaşayan 98 kişinin içme suyundan zehirlenmesinin ardından uyarıda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Sevim Karaçay, "Doğal kaynak sularının temizliğinden emin olunmalı ve kaynatmadan tüketilmemeli" dedi.

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde 16 Haziran tarihinde başlayan ve içme suyundan kaynaklandığı düşünülen zehirlenme olayına ilişkin 53'ü çocuk 98 kişi hastanelere başvurdu. Vatandaşlardan 43'ünün tedavileri hastanede devam ederken, 14 kişi yoğun bakımda bulunuyor.

Zehirlenme vakalarında sayının giderek artmasıyla birlikte İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Sevim Karaçay, özellikle doğal kaynak sularını kullanan vatandaşları uyardı. Dikkat edilmediği takdirde kaynak sularının ölüme sebebiyet veren sonuçları olduğunu kaydeden Karaçay, "Son zamanlarda artan sel felaketinin ardından özellikle doğal kaynaklardan elde edilen sularda ciddi kirlenmeler görülmekte. Bu da doğal kaynak sularını kullanan, özellikle kaynatmadan kullanan doğrudan tüketen vatandaşlarımızda ciddi bağırsak enfeksiyonlarına sebep olmakta. En son Çaydurt ilçesinde yaşadığımız ciddi salgın bu anlamda bizim için çok önemli. Hastalarımızda ciddi bağırsak enfeksiyonlarının yanı sıra böbrek yetmezliği, koma ve ölüme sebebiyet verebilecek ciddi rahatsızlıklara sebep olmuş durumda. Bu yüzden doğal su kaynaklarını tüketirken mutlaka temizliğinde emin olmamız gerekiyor. Özellikle bu tür suları kaynatmadan tüketmememiz gerekiyor. Özellikle doğal su kaynaklarının çok kullanıldığı köy merkezlerinde bu suların renginde, kokusunda veya tadında herhangi bir farklılık fark ettiğimizde mutlaka yetkililere bildirmemiz gerekiyor ki böyle büyük salgınları yaşamayalım" dedi.

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Kaynak: İHA

Karaçay, Bolu, su, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İç hastalıkları uzmanından doğal kaynak sularına karşı uyarı - Son Dakika

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