İdrar Kaçırma Kader Değil, Tedavi Edilebilir - Son Dakika
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İdrar Kaçırma Kader Değil, Tedavi Edilebilir

İdrar Kaçırma Kader Değil, Tedavi Edilebilir
16.07.2026 16:54
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Uzm. Dr. Derya Burankulu, 65 yaş üzerindeki kadınlarda idrar kaçırmanın tedavi edilebileceğini açıkladı.

Buca Seyfi Demirsoy EAH Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Derya Burankulu, 65 yaş üzeri kadınlarda sık görülen istemsiz idrar kaçırmanın (üriner inkontinans) yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bu durumun günümüzde başarılı yöntemlerle tedavi edilebildiğini söyledi.

65 yaş üzerindeki kadınlarda görülme sıklığı yüzde 70'in üzerine çıkan üriner inkontinansın, birçok kadın tarafından utanma duygusu ya da "yaşlılığın kaçınılmaz bir parçası" düşüncesiyle gizlendiğini ifade eden Uzm. Dr. Burankulu, erken tanı ve doğru tedaviyle hastaların yaşam kalitesinin önemli ölçüde artırılabileceğini vurguladı.

Pelvik taban kaslarının zayıflaması, östrojen hormonundaki azalma ve mesane fonksiyonlarındaki değişikliklerin idrar kaçırmanın başlıca nedenleri arasında yer aldığını belirten Uzm. Dr. Burankulu, yaşlı kadınlarda en sık stres tipi, sıkışma tipi (aşırı aktif mesane) ve her iki tipin birlikte görüldüğü miks tip idrar kaçırmanın görüldüğünü söyledi.

Depresyondan enfeksiyona gizli tehlikeler

İdrar kaçırmanın yalnızca fiziksel değil, psikolojik ve sosyal açıdan da önemli sonuçlara yol açtığını dile getiren Uzm. Dr. Burankulu, "Hastalar kaçırma korkusuyla sosyal ortamlardan uzaklaşabiliyor, evden çıkmak istemeyebiliyor. Bu durum depresyon, uyku bozukluğu ve sosyal izolasyona neden olabiliyor. Ayrıca sürekli ped kullanımı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve cilt problemlerine de zemin hazırlayabiliyor." dedi.

Teşhisin ilk adımı: Vücudunuzun günlüğünü tutun

Tanı sürecinde hastanın tıbbi öyküsü, kullandığı ilaçlar, idrar tahlili ve fizik muayenenin değerlendirildiğini aktaran Uzm. Dr. Burankulu, gerekli durumlarda hastalardan sıvı tüketimi ve tuvalet alışkanlıklarını gösteren işeme günlüğü tutmalarının istendiğini belirtti.

Kişiye özel çözümler

Tedavinin kişiye özel planlandığını ifade eden Uzm. Dr. Burankulu, fazla kiloların verilmesi, kafeinli ve gazlı içeceklerin sınırlandırılması, pelvik taban kaslarını güçlendiren kegel egzersizleri ve mesane eğitiminin tedavinin temel basamakları arasında yer aldığını söyledi. Özellikle sıkışma tipi idrar kaçırmada ilaç tedavisi etkili sonuçlar verirken, öksürme ve hapşırma sırasında görülen stres tipi idrar kaçırmada ise idrar kesesi boynunu destekleyen cerrahi yöntemlerle yüksek başarı oranları elde edildiğini kaydetti.

İdrar kaçırmanın utanılacak ya da gizlenecek bir durum olmadığını vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Derya Burankulu, şikayeti bulunan kadınların vakit kaybetmeden bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmaları gerektiğini belirterek, "İdrar kaçırma bir kader değil, tedavisi mümkün olan bir hastalıktır." ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık İdrar Kaçırma Kader Değil, Tedavi Edilebilir - Son Dakika

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