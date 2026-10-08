İEÜ Medical Point Hastanesi'nin Parkinson yapay zeka projesi TÜBİTAK desteği aldı - Son Dakika
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İEÜ Medical Point Hastanesi'nin Parkinson yapay zeka projesi TÜBİTAK desteği aldı

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İEÜ Medical Point Hastanesi\'nin Parkinson yapay zeka projesi TÜBİTAK desteği aldı
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Bilim insanları, ileri yaşta hareket özgürlüğünü kısıtlayan Parkinson hastalığı için yapay zeka modeli geliştirecek. İEÜ Medical Point Hastanesinin dört üniversiteyle hazırladığı proje TÜBİTAK 1002-A desteği kazandı; erken değerlendirme ve kişiye özel rehabilitasyon hedefleniyor.

İEÜ Medical Point Hastanesinin dört üniversite ile birlikte hazırladığı parkinson hastalığına yönelik yapay zeka modeli geliştirme projesi, TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

Türk bilim insanları, ileri yaşla birlikte ortaya çıkan ve hareket özgürlüğünü kısıtlayan parkinson hastalığı için güçlerini birleştirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi, İEÜ Medical Point Hastanesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliğiyle Parkinson hastalarının günlük yaşamda karşılaştığı güçlüklerin daha kapsamlı ve düzenli şekilde değerlendirilmesine, hastalığın erken değerlendirilmesine ve her hastanın ihtiyacına uygun rehabilitasyon programları hazırlamaya yardımcı olacak yeni bir model geliştirilecek.

Yürütücülüğünü İEÜ Medical Point Hastanesinden Prof. Dr. Figen Eşmeli'nin üstlendiği çalışma, TÜBİTAK 1002-A Programı kapsamında hayata geçirilecek. Amaçlarının hastalığın erken teşhisine, izlenmesine, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine yapay zeka desteği kazandırmak olduğunu belirten Prof. Dr. Figen Eşmeli, "Araştırma ekibimiz, hastalardan elde edilen bilgileri ve klinik verileri kullanarak Yapay Sinir Ağları (YSA) tabanlı bir tahmin modeli geliştirecek. Bu model sayesinde hastalığın seyri ve rehabilitasyon süreciyle ilgili daha erken ve kişiye özel değerlendirmeler yapmayı hedefliyoruz. Bir diğer hedefimiz de her hastanın ihtiyaçlarının farklı olduğu gerçeğinden hareketle, kişiselleştirilmiş rehabilitasyon önerileri geliştirerek hastalarımızın yaşam kalitesini artırmak" diye konuştu.

Mühendisler ve sağlıkçılar bir arada

Türkiye'de teknoloji odaklı disiplinler arası araştırmalara önemli bir örnek oluşturmayı amaçlayan projede tıp, hemşirelik, fizyoterapi, biyomedikal mühendisliği, yapay zeka ve veri analitiği gibi birçok farklı alandan uzman birlikte çalışıyor. Prof. Dr. Figen Eşmeli'nin yürütücülüğünü üstlendiği projeye, Prof. Dr. Kadir Gök ve Prof. Dr. Esra Doğru Hüzmeli danışmanlık yapıyor. Projede Ar-Ge Merkezi bünyesinde biyomühendis Semah Korkmaz, hemşire Can Çalışkan, Pınar Alkan, fizyoterapist Serkan Özdemir, biyomedikal mühendisi Şiyar Şen, bilgisayar mühendisi Fulya Çakıroğlu ve Öğr. Gör. Dr. Üzeyir Kuzu görev alıyor.

Kaynak: İHA
ParkinsonTeknolojiTübitakSağlıkBilimSon Dakika

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