Iğdır'da havaların soğuması baharatçılarda kış çayına ilgiyi artırdı - Son Dakika
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Iğdır'da havaların soğuması baharatçılarda kış çayına ilgiyi artırdı

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Iğdır\'da havaların soğuması baharatçılarda kış çayına ilgiyi artırdı
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Iğdır'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle baharatçılarda yoğunluk arttı; vatandaşlar kış hazırlığı için baharat ve bitkisel ürünlere yöneldi. Esnaf, grip ve enfeksiyonların arttığı bu dönemde özellikle ıhlamur, adaçayı ve çöl çayının tercih edildiğini belirtiyor.

Iğdır'da havaların soğumasıyla birlikte baharatçılarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Vatandaşlar, kış aylarında tüketmek üzere çeşitli baharat ve bitkisel ürünlere ilgi gösteriyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Iğdır'da baharatçılarda yoğunluk arttı. Soğuk havaların etkisiyle vatandaşlar, mutfaklarında kullanmak ve kış hazırlıklarını tamamlamak amacıyla çeşitli baharat ve bitkisel ürünleri tercih ediyor. Baharatçılarda özellikle kış aylarında yemeklerde kullanılan baharatlara ve bitkisel ürünlere ilginin arttığı gözlenirken, esnaf da havaların soğumasıyla birlikte işlerinde hareketlilik yaşandığını belirtiyor.

Iğdır'da baharatçı olan Selami Aydın, "Havalar soğuduğunda baharatçılarda yoğunluk biraz daha artıyor. Çünkü bu dönemde grip ve enfeksiyonlar da artıyor. Vatandaşlar gelip bizden çeşitli bitkiler alıyor. Biz de onlara farklı bitkilerden oluşan kış çaylarını öneriyoruz. Özellikle ıhlamur, adaçayı ve çöl çayı daha çok tercih ediliyor. Bazı vatandaşlar bitkileri internetten sipariş ediyor. Ancak bence bu tür ürünleri yerinde görüp, inceleyerek almak daha doğru" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Iğdır'da havaların soğuması baharatçılarda kış çayına ilgiyi artırdı - Son Dakika
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